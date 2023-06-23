Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Devam Ediyor
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Muğla'nın Sarıana Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Sarıana Mahallesi'nde Başladı
Muğla'nın Sarıana Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yangının büyümesi engellenirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yaşam
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