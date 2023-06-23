Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Devam Ediyor

Yangın, Sarıana Mahallesi'nde Başladı

Muğla'nın Sarıana Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yangının büyümesi engellenirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.