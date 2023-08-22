Müjde verildi: Herkes rahat bir nefes alacak! Bu tarihten sonra havalar serinliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüzleri güldürecek haberleri verdi. Havalar bu tarihten sonra serinliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Temmuz ayında yaşanan rekor sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik yurt genelinde sıcaklıkların düşmeye başlayacağını duyurdu.
Çelik, özellikle Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 30 derece altına ineceğini söyledi. Yine de ülkenin iç, batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde olacak. Cengiz Çelik, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi güney kesiminde hava sıcaklığının 4-5 derece azalacağını ve Doğu Karadeniz Bölgesi, Kars ve Ardahan il çevresinde yağış beklendiğini belirtti.