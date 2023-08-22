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Müjde verildi: Herkes rahat bir nefes alacak! Bu tarihten sonra havalar serinliyor

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Müjde verildi: Herkes rahat bir nefes alacak! Bu tarihten sonra havalar serinliyor
Tüm Türkiye rekor sıcaklıklardan etkilenmeye devam ediyor. Havaların serinleyeceği günler belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüzleri güldürecek haberleri verdi. Havalar bu tarihten sonra serinliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Temmuz ayında yaşanan rekor sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik yurt genelinde sıcaklıkların düşmeye başlayacağını duyurdu. 

havalar serinlemeye başlıyor

Çelik, özellikle Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 30 derece altına ineceğini söyledi. Yine de ülkenin iç, batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde olacak. Cengiz Çelik, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi güney kesiminde hava sıcaklığının 4-5 derece azalacağını ve Doğu Karadeniz Bölgesi, Kars ve Ardahan il çevresinde yağış beklendiğini belirtti. 

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