Munzur Vadisi'nde Sonbahar: Ovacık'ta 'Vargit' Çiçekleri Açtı

Tunceli Ovacık'ta Munzur Vadisi Milli Parkı'nda sonbaharla açan mor-beyaz vargit çiçekleri doğaya renk katarak fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:37
Munzur Vadisi'nde Sonbahar: Ovacık'ta 'Vargit' Çiçekleri Açtı

Munzur Vadisi'nde Sonbahar: Ovacık'ta 'Vargit' Çiçekleri Açtı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda açan 'vargit' çiçekleri doğaya renk kattı.

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık, el değmemiş doğasıyla dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Sonbaharın Habercisi

İlçede sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nın bazı alanlarında kışın habercisi vargitler açmaya başladı.

Mor ve beyaza yakın renkleriyle doğayı süsleyen vargitler, yöredeki fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Genellikle tarlalarda ve ormanlarda yetişen vargitler, güz renkleriyle bütünleşerek güzel manzaralar oluşturuyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda açan vargit...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda açan vargit çiçekleri doğaya renk kattı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda açan vargit...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SAMDOB, 'Piri Reis' Balesini Samsun'da Sahneleyecek
2
Türk ve Güney Koreli Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Dostluk Kurdu
3
A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler
4
Tatil ürünleri en ucuz fiyata geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu
5
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu
6
Ordu'da Ulugöl Tabiat Parkı 9 Ayda 220 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor