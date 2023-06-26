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Mut-Silifke yolunda trafik kazası: 9 yaralı

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Mut-Silifke yolunda trafik kazası: 9 yaralı
Mut'tan Silifke ilçesine hareket halindeki 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Mut-Silifke yolunda trafik kazası: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mut'tan Silifke ilçesine hareket halindeki 06 FSM 64 ve 80 ACJ 851 plakasına sahip otomobillerin, ters yönden yolu ortasından gelmiş olan 33 ADF 963 plakasına sahip otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay mahaline sevki sağlanan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yol, kaza dolayısıyla bir müddet tek şeritten hizmet verdi.

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