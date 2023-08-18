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Muza streç, patatese elma! Ne işe yaradığını öğrenince her gün yapacaksınız

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Muza streç, patatese elma! Ne işe yaradığını öğrenince her gün yapacaksınız
Eğer pratik bilgilerle hayatınızı kurtarmak istiyorsanız bu haber tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Mutfakta işinize yarayacak küçük pratik bilgiler istiyorsanız bu bilgileri kullanmanız gerekiyor. Bütün vaktiniz kurtulacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAYAT KURTARAN PRATİK BİLGİLER

Bazı pratik bilgiler insanların vaktini büyük ölçüde kurtarıyor. Birçok insan meyve ve sebzeler saklanırken sorun yaşıyor. Muz bir gün sonra bozulabiliyor veya patatesler filizlenebiliyor. Ya da haşlanmış yumurta soymak insanlara vakit kaybettiriyor. Ancak bunların hepsinin küçük pratik çözümleri yer alıyor. İlk olarak aldığınız muzların çok çabuk bozulmasından şikayetçiyseniz bu yöntem tam size göre. uzun sapları streçlenirse muzlar daha uzun süre sağlam kalacaktır. 

hayat kurtaran pratik bilgiler

Haşlanmış yumurtalarınızı da daha kolay soymak istiyorsanız kaynama suyuna bir kaşık kabartma tozu eklemeniz yeterli olacaktır. Su içmek insanların sağlığı için epey önemlidir. Eğer misafirleriniz varsa ya da günlük hayatta az su içiyorsanız buz kalıplarınızın içine küçük meyveler koyabilirsiniz. Hamburger köftesi yaparken şişmesini engellemek istiyorsanız ortasına bir parmakla bastırmak yeterli olacaktır. Patateslerin kısa sürede filizlenmesini istemiyorsanız içine bir tane elma koymanız yeterli olur. Elma dilimleri dilimlenmiş şekilde dolaba koyulursa renkleri kahverengi olacaktır ancak bir bardak suya iki kaşık bal karıştırıp elma içinde bekletirseniz bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Tabaklarda yaşanan küçük çatlaklardan rahatsız oluyorsanız bir tencereye çatlak tabağı koyarak içini sütle doldurup kısık ateşte 45 dakika kaynatabilirsiniz. Soğuttuktan sonra çatlakların ortadan kalktığını göreceksiniz. 

Yaşam
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