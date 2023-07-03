Naci Görür'den 4 ili tedirgin eden uyarı! Hatay, Adıyaman, Malatya'da deprem yok ama orada var

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında insanların endişeleri arttı. Prof. Dr. Naci Görür önemli deprem açıklamalarında bulundu. Peki hangi illerde deprem bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMALARI

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi 11 ili derinden etkilemişti. Prof. Dr. Naci Görür deprem felaketi ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Bütün deprem bölgesiyle sohbet edeceğim. Doğal olarak bu deprem sohbet sorunları genel olarak irdeleyerek ilk olarak bölgedeki tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarım. Bu bayram yüreğimizi kararttı. Ölen canlarımıza rahmet diliyorum. Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya da dahil büyük bir deprem beklemiyoruz. Bu bölgede bundan sonra kırılmayan bazı faylar küçük depremler üretebilir, artçı depremler yaşanabilir.





Artçılar bir sene daha sürer ve giderek büyüklükleri azalır. 6 Şubat tarihinde yaşanan iki büyük deprem iki fay sistemine enerji transfer etmiş olabilir. Bunlar Adana Havzasına doğru saçılıp inen Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Malatya ilinin batısında Doğanşehir-Kepez-Başkavak-Kemaliye bölgelerinde olan Malatya fay sistemi. 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem Arap Levhasını kuzeye doğru itmiş olabilir. Bu itilmeyle Adıyaman- Diyarbakır- Siirt-Hakkari- Yüksekova levha sınırlarında sıkışmayla birlikte deprem oluşturabilir. Bunlar genel bilgiler. Sizlere farkındalık yaratmak için söylüyorum. Kesin olacak demek değil. Bu yazdıklarım yerel yönetimler için. Depremde yapılacak iş acil müdahale ve halka destek değil. En önemli iş yerleşim alanlarımızı dirençli hale getirmektir. Bunu merkezi yönetim ve halkla birlikte hızla yapabilirsiniz. Eğer yerel yönetimlerden deprem dirençli yaşam alanları nasıl yapılır diye sorulursa, bu konu ile ilgili de yazılarımı paylaşacağım. Sevgilerimle.'