Nazilli'de Veli Arıgümüş: Milli Piyango Oyunları Kumara Sürüklüyor

Nazilli'den Veli Arıgümüş, Milli Piyango resmi sitesindeki oyunların kumara alıştırdığını belirterek kaldırılmasını CİMER'e şikayet etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:45
Aydınlı vatandaş, resmi site oyunlarının sonlandırılmasını talep etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Veli Arıgümüş, Milli Piyango'nun resmi sitesinde yer alan oyunların insanları kumara alıştırdığını savunarak bu oyunların kapatılması için mücadele başlattı.

Konuya ilişkin bildiri hazırlayıp hem vatandaşlara hem de basın kuruluşlarına gönderen Veli Arıgümüş, yaptığı açıklamada: "Milli Piyango ve devlet denetimindeki bazı şans oyunları, adı değişse de gerçekte kumardır. Kaybeden hep halk olur. Bu oyunlarda karşınızda bir insan yoktur, bilgisayar programları ve matematiksel sistemler vardır. Bu sistemler sizi oyunda tutmak için küçük kazançlar verir, ama uzun vadede her zaman sistem kazanır, siz kaybedersiniz. Bu konuyu örneklerle açıklayacak olursak, 10 kişi, kişi başı 5 bin TL yatırıyor. 1 kişi 10 bin TL kazanıyor, 9 kişi toplam 35 bin TL kaybediyor. Sistem 35 bin TL’yi alıyor. Kazanan kişi bunu anlatıyor, kaybedenler sessiz kalıyor. Bu oyunlar ciddi borçlara, ailelerin yıkılmasına ve toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Bazı kişiler 20-30 milyon TL’ye varan borçlar altına girmektedir. Borçlar yüzünden evler, birikimler ve hayaller yok olmaktadır. Bu durum, maalesef intiharlara ve aile içi trajedilere kadar varmaktadır. Bunların hepsi bu oyunların sessiz ama yıkıcı etkileridir" diye konuştu.

Veli Arıgümüş, bu konudaki şikayet dilekçesini CİMER'e de gönderdiğini belirtip taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Milli Piyango Dairesi, kendi bünyesinde yasa dışı bahis sitelerinde oynatılan oyunların aynısını oynatmaktadır ve insanlara kısa mesaj yoluyla hediye bonus da atarak insanların kumar alışkanlıklarını artırmakta ve kumara olan bağımlılığın sürekliliğini sağlamaktadır. Bu ve buna benzer bütün çalışmaların derhal sonlandırılmasını, Milli Piyango İdaresi resmi sitesinde bulunan bütün kumar ve kumara benzer tüm alışkanlık ve oyunların kaldırılmasını, bu oyunların derhal son bulmasını talep ediyorum".

Arıgümüş'ün talebi, resmi platformlardaki oyunların toplum üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerine dikkat çekiyor; oyunun şeffaflığı ve denetimi konusunda yetkililerden adım atılması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

