Ne Zha 2, Çin'in En Yüksek Gişe Hasılatına Ulaşan Filmi Oldu

Ne Zha 2, Çin Sinemasında Bir Rekor Daha Kırdı

Çin'in edebiyat klasiğinden uyarlanan fantezi türündeki animasyon filmi Ne Zha 2, en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi unvanını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Xinhua'nın haberine göre film, 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (yaklaşık 804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak, önceki rekorun sahibi olan 2021 yapımı Çangcin Gölü Muharebesini geride bıraktı.

Yeni Gişe Hasılatı Rekorları

7 Şubat itibarıyla toplam gişe hasılatı 6 milyar 790 milyon yuan (yaklaşık 947 milyon dolar) ile daha da yükselen Ne Zha 2, ayrıca 2015 yapımı Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor filminin ABD'deki gişe hasılatını geçerek tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film unvanını da elde etti.

Çin Folklorunun Büyüsü

16. yüzyılda kaleme alınmış olan Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olarak dikkat çeken Ne Zha 2, Çin Budizmi'ndeki Ne Zha (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini etkileyici bir şekilde aktarıyor. Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı olan bu yapımın, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi; aksiyon, mizah ve romantizmle harmanlayarak başarılı bir seyirlik sunduğunu belirtiyorlar.

Bahar Bayramı'nda Kırılan Rekorlar

Ne Zha 2, ayrıca Çin'de geleneksel ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatili döneminde kırılan gişe rekoruyla da dikkat çekti. Sinemalarda elde edilen gişe geliri, 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında 9,5 milyar yuan (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ile tüm zamanların en yüksek Bahar Bayramı hasılatı olarak kaydedildi.