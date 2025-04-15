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Nemrut Dağı Nisan Ayında Beyaza Büründü

UNESCO Dünya Mirası Nemrut Dağı, nisan ayında karla kaplanarak muhteşem bir doğa manzarası sundu.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:29
Nemrut Dağı Nisan Ayında Beyaza Büründü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, bu nisan ayında beyaz bir örtüyle kaplandı.

Milli Park Alanı olarak koruma altına alınan, 2.150 metre yüksekliği ile güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı'nda devasa heykeller, yağan karla birlikte etkileyici bir görüntü sergiledi.

Yaklaşık 4 kilometre yürüyerek zirveye ulaşan ziyaretçiler, bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken, unutulmaz anılar biriktirip bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Nemrut Dağı, sunduğu eşsiz doğa manzarasıyla doğa severlerin ve tarih meraklılarının ilgisini üzerindeki çekmeye devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı karla...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı karla kaplandı. Devasa heykeller, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı ve eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı karla...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı karla kaplandı. Devasa heykeller, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı ve eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

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