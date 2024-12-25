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Neşeli Maskot, Şanlıurfa'daki Kırsal Okullara Pizza Dağıtıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Neşeli maskotu, kırsaldaki gençlere pizza dağıtarak mutluluk yayıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:46
Neşeli Maskot, Şanlıurfa'daki Kırsal Okullara Pizza Dağıtıyor

Şanlıurfa'da 'Bir Pizza Bin Tebessüm' Projesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 4 yıl önce başlayan 'Bir Pizza Bin Tebessüm' projesi ile kırsaldaki okullarda öğrencilere pizza ikram ediliyor. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve bir pizza işletmecisi tarafından yürütülen bu sosyal sorumluluk projesi, bu yıl maskot 'Neşeli' ile daha da renklenmiş durumda.

Neşeli İle Eğlenceli Anlar

Pizza işletmecisi Suat Özgültekin, projenin 4 yıldır devam ettiğini belirtti. TÜGVA Siverek İlçe Temsilciliği’nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, Neşeli maskotu kırsaldaki okulları gezerek öğrencilerle oyunlar oynuyor ve pizza ile çeşitli oyuncaklar dağıtıyor. Özgültekin, şimdiye kadar 2.100 öğrenciye ulaştıklarını ve bu yıl yaklaşık 250 öğrenciye daha pizza dağıttıklarını ifade etti.

Özgültekin, “Hayırseverlerin desteğiyle her yıl bu etkinliklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Neşeli ile birlikte çocuklara güzel sürprizler yaptık. Onların mutluluğu bizim için en önemli şey” dedi.

Çocukların Mutluluğu Ön Planda

TÜGVA Siverek Kadın ve Aile Koordinatörü Dilan Avcı, proje kapsamında öğrencilerin mutluluğuna tanıklık ettiklerini belirtti. Avcı, “Daha önce pizzayla tanışmamış çocukların mutluluğunu görmek gerçekten değerli. Neşeli ile beraber sınıfları ziyaret ettik ve eğlenceli bir gün geçirdik” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Kızılkaya da projeye destek verenlere teşekkür etti. 7. sınıf öğrencisi Arda Karakaya ise Neşeli ile oyun oynamaktan büyük keyif aldığını paylaştı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve bir pizza işletmecisi tarafından...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve bir pizza işletmecisi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsaldaki okullarda maskot "Neşeli" eşliğinde pizza dağıtılıyor. Projeye bu yıl dahil olan TÜGVA Siverek İlçe Temsilciliği görevlileri ile maskot "Neşeli", kırsaldaki okullara giderek öğrencilerle oyun oynuyor, pizza ve çeşitli oyuncaklar dağıtıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve bir pizza işletmecisi tarafından...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve bir pizza işletmecisi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsaldaki okullarda maskot "Neşeli" eşliğinde pizza dağıtılıyor. Projeye bu yıl dahil olan TÜGVA Siverek İlçe Temsilciliği görevlileri ile maskot "Neşeli", kırsaldaki okullara giderek öğrencilerle oyun oynuyor, pizza ve çeşitli oyuncaklar dağıtıyor.

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