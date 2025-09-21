Neşet Ertaş Türküleri CSO Ada Ankara'da Senfonik Düzenlemelerle Buluştu

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından düzenlenen "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da müzikseverlerle buluştu.

Festival ve Organizasyon

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Başkent Kültür Yolu Festivali'nde dün başlayan etkinlikler, bugün de devam ediyor. ADOB'un sahnelediği bu özel konserde, usta halk ozanı Neşet Ertaş'ın eserleri senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlandı.

Katılımcılar ve Yönetim

Konserde orkestrayı orkestra şefi Eray İnal yönetti. Solo bölümlerde soprano Sevil Erçak, tenor Emre Akkuş, bariton Kamil Kaplan ve bas Mehmet Yılmaz sahne aldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası sanatçılara eşlik etti.

Repertuar

Programda, Neşet Ertaş'ın sevilen türküleri arasında yer alan "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin" ve "Ah Yalan Dünya" gibi eserler dinleyicilere sunuldu.

Konseri Kimler İzledi?

Etkinliği, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay de izledi.

