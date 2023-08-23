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Nevşehir, Sivas, Ankara, Yozgar, Konya için acil durum! Sağınıza solunuza mutlaka bakın, her yerde geziyor

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Nevşehir, Sivas, Ankara, Yozgar, Konya için acil durum! Sağınıza solunuza mutlaka bakın, her yerde geziyor
Birçok il için önemli uyarılar yapıldı! Canınızdan olabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Ankara, Yozgat, Konya, Sivas, Kayseri, Nevşehir için önemli uyarılar geldi! Her yerde karşınıza çıkabiliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLLERE DİKKAT

Ankara, Yozgat, Konya, Sivas, Kayseri, Nevşehir illerine giderken dikkatli olunması gerektiği ile ilgili önemli uyarılar yapıldı. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri hızla devam ederken gurbetçilerin tatil tarihlerinin gelmesi de trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat illeri için araç kullanan vatandaşların tarım makinesi ve besi hayvanlarına dikkat etmesi gerektiği ile ilgili uyarı yapıldı. 

birçok il için önemli uyarılar yapıldı

Yozgat birçok ili birbirine bağlayan önemli bir konumda bulunuyor ve karayollarının büyük kısmında tarım ve hayvancılık faaliyetleri devam ediyor. Hasat dönemi bittikten sonra ürünlerin taşınması ve saman yüklü kamyonlar traktörler ve biçerdöverler hareket halinde oluyor. Tarım makineleri ve hayvan sürücüleri yolu kapattığı için trafik içinde risk oluşturabiliyor. İl genelinde polis ve jandarma ekipleri hasat mevsimi başladığı için sıkı denetimler yapıyor ve kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Ekipler gece yolculuk yapacak vatandaşlara önemli uyarılar yapıyor. Traktör gibi tarım araçları yolu yeterince aydınlatmadığı için aniden yolda görünmesinin kazalara sebep verebileceği için önlem alınması gerekiyor. 

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