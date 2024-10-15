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Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna Grubu Hayranlarıyla Buluştu

Niğde'de düzenlenen 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna grubu konser verdi, hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 22:30
Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna Grubu Hayranlarıyla Buluştu

Niğde 4. Gastronomi Festivali coşku dolu anlara sahne oldu

Niğde'de, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali, Ayna grubunun sahne almasıyla renklendi. Festival, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi gibi kuruluşların yanı sıra Türkiye Aşçılar Federasyonu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ayna Grubu Hayranlarıyla Buluştu

Etkinlik alanında gerçekleştirilen konserde, popüler Ayna grubu eski ve yeni albümlerinden seçtikleri parçaları seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Müzikseverlerin Coşkusu

Konsere katılanlar, sevilen şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Birçok hayran, bu anları ölümsüzleştirmek için konseri cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

Niğde'de, 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.

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