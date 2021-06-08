Nişan ve kına yasağı kalktı mı? Kına, nişan törenleri yasağı ne zaman bitecek?

Haziran ayında girilen normalleşme kapsamında hayatın bir nebze normale girdiği dönemde evlilik hazırlığı yapan gençler harekete geçti. Kalabalık ortamların büyük tehdit oluşturduğu bu dönemde nişanlar, kınalar ve düğün törenleri nasıl yapılacak konusu merak ediliyor.
Nişan, kına, düğün törenleri yasak mı?
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede, 1 Haziran 2021 itibariyle düğünlere izin verileceği fakat kına ve nişanlar 1 Temmuz’a kadar izin verilmeyeceği de bildirildi. 1 Temmuz’dan sonra yapılacak kabine toplantısı ile netleşecek karar doğrultusunda nişan ve kına gecelerinin yapılıp yapılmayacağı durumu netlik kazanacak.
Son Güncelleme: 08.06.2021 15:50