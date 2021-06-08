İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Nişan ve kına yasağı kalktı mı? Kına, nişan törenleri yasağı ne zaman bitecek?

Pandemi döneminde evlenmek isteyen binlerce çift bu hayalini ertelemek zorunda kalmıştı. Son zamanlarda yaşanan vaka sayılarındaki azalma ile birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler; nişanlar yasak mı? Kına ve düğün törenleri yasağı kalktı mı? sorularını araştırmaya başladı. Merak edenler için kına düğün ve nişan törenleri için yasağın bitiş tarihleri haberimizde.

08 Haziran 2021 Salı 15:50
Nişan ve kına yasağı kalktı mı? Kına, nişan törenleri yasağı ne zaman bitecek?
Takip Et:

Haziran ayında girilen normalleşme kapsamında hayatın bir nebze normale girdiği dönemde evlilik hazırlığı yapan gençler harekete geçti.  Kalabalık ortamların büyük tehdit oluşturduğu bu dönemde nişanlar, kınalar ve düğün törenleri nasıl yapılacak konusu merak ediliyor.


İçişleri Bakanlığının normalleşme süreci kapsamında yayınlamış olduğu genelgede tüm kurallara eksizsiz riayet edilmesi şartıyla düğünlere müsaade edileceği bildirilmişti. Genelgede ayrıca düğünlerde yiyecek içecek gibi ikramların yapılmasına da yasak getirilmişti. Düğünde sandalyeler arasında en az altı metre mesafe bırakılması gerektiğini ve davetlinin 100 kişiyi aşmaması gerekliliği de yer aldı.

Nişan, kına, düğün törenleri yasak mı?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede, 1 Haziran 2021 itibariyle düğünlere izin verileceği fakat kına ve nişanlar 1 Temmuz’a kadar izin verilmeyeceği de bildirildi. 1 Temmuz’dan sonra yapılacak kabine toplantısı ile netleşecek karar doğrultusunda nişan ve kına gecelerinin yapılıp yapılmayacağı durumu netlik kazanacak.


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nişan Kana Düğün Töreni Yasak Mı1 Haziran Normalleşme Süreciİçişleri Bakanlığı 1 Haziran Genelgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 16 yaşında ki genç kız odasında ölü olarak bulundu
Antalya'da 16 yaşında ki genç kız odasında ölü olarak bulundu
Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!
Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!
Tarihte bugün ne oldu? 7 Haziran tarihinde hangi önemli olaylar oldu?
Tarihte bugün ne oldu? 7 Haziran tarihinde hangi önemli olaylar oldu?
Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu!
Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu!
İstanbul'da freni boşalan İETT otobüsü metro istasyonu inşaatına çarparak durdu
İstanbul'da freni boşalan İETT otobüsü metro istasyonu inşaatına çarparak durdu
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı!
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı!

Popüler Haberler

Müge Anlı Melisa Nacak kimdir, bulundu mu? Melisa Nacak'a ne oldu?
Apple İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 sürümü ile gelecek özellikleri neler?
macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Show TV Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezonda yeni Leyla kim olacak?
2021 İŞKUR İşsizlik maaşı ödemesi ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama işlemleri
Bir Zamanlar Çukurova sezon finali ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi açıklandı!
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
Fox Şef Akademi başvuru nasıl yapılır?
Veli isteği ile öğrenci sınıf tekrarı yapabilir mi? Veli isteği ile sınıf tekrarı dilekçe örneği
MEB İl içi atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.