Nohudun bu faydasını ilk kez duyacaksınız! 3 malzemeyle karıştırıldığında yüz lekelerini yok ediyor

Nohut, besleyici özellikleri ve lezzetiyle bilinen bir bakliyattır. Ancak, nohudun cilde olan faydaları hakkında pek bilinmeyen bir gerçek vardır. Nohut kullanarak yüzdeki lekeleri gidermek mümkün!



Yüzdeki lekeler, birçok kişi için rahatsız edici bir sorun olabilir ve özgüven düşüklüğüne neden olabilir. Ancak, bu sorundan kurtulmanın etkili bir yöntemi olduğunu biliyor muydunuz? İşte size bu sorunu çözmek için harika bir karışım tarifi.

NOHUT İLE LEKELERİ GİDERME TARİFİ





Bu karışımı gece yapmanız önerilmektedir, çünkü içerisinde limon bulunması nedeniyle gündüz yapmanız tavsiye edilmez. Limon cildinizde kızarıklık yapabilir, bu yüzden en etkili sonuçları gece yaparak elde edebilirsiniz.

Gerekli malzemeler ise şunlardır:

1 avuç nohut

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı süt tozu

1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı oldukça basittir:

Bir avuç kuru nohudu ılık suda bir gece bekletin.

Ertesi gün nohudun yumuşadığını göreceksiniz. Nohutları bir blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar suyuyla birlikte çekin.

Elde ettiğiniz karışımdan 2 yemek kaşığı kadarını başka bir kaseye aktarın.

Bu kaseye 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyin ve iyice karıştırın.

Üzerine 1 tatlı kaşığı süt tozu ekleyin ve tekrar karıştırın.

Son olarak, karışıma 1 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin.

Cilt temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hatalar bulunmaktadır. Bu hatalar, cildin doğal dokusuna zarar verebilir, nem dengesini bozabilir, kızarıklık ve tahrişe neden olabilir. Sadece suyla cildinizi temizlemek yeterli değildir. Cildinize uygun bir jel veya köpük kullanmanız önemlidir. Cildinizi yağdan arındıran ve gözenekleri temizleyen jeller tercih edilebilir.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez jel veya köpük kullanarak cildinizi temizlediğinizde daha ferah ve aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz. Cilt temizliği sırasında en yaygın hatalardan biri, cildinize çok sert davranmaktır.

Nohut kürüyle yüzdeki lekelerinizi giderirken cildinizi doğru temizleme yöntemlerini uygulamak, daha sağlıklı ve güzel bir cilt için önemlidir.