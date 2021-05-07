İstanbul 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1441
ALTIN
485.100
DOLAR
8.2228
STERLİN
11.5364
EURO
9.9825
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'nden sağanak yağış uyarısı!
Son Dakika
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'nden sağanak...
Maldivler tatilinden dönen Hande Erçel'in son pozu 'Aşk yaramış' dedirtti!
Maldivler tatilinden dönen Hande Erçel'in...
Tam kapanmada marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanmada marketler kaça kadar açık?
Son Dakika
Tam kapanmada marketler kaçta kapanıyor?...
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda dikkat çeken ayrıntı!
Son Dakika
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda dikkat...

Nüfus cüzdanı sureti nedir? Nüfüs cüzdan suredi nasıl alınır?

Bazı işlemler için Nüfus cüzdanı örneği gerekmektedir. Vatandaşlar, nüfus cüzdanı sureti ne olduğunu merak etmektedir. Nüfus cüzdanı sureti nedir? Nüfus cüzdanı suretinin nasıl alındığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Nüfus cüzdan sureti nasıl alınır? Bu haberimizde nüfus cüzdan sureti ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte nüfus cüzdan süretini alma yolları...

07 Mayıs 2021 Cuma 22:25
Nüfus cüzdanı sureti nedir? Nüfüs cüzdan suredi nasıl alınır?
Takip Et:

Nüfus Cüzdanı öneği, e-Devlet üzerinden alınabilmektedir. Bu öneğin içerisinde kimlik bilgileriniz yer almaktadır.

e-Devlet nüfus kayıt öneği alma

 e-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasına girilmelidir. Bu sayfadan birçok nüfus işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.


https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu

Buradan Nüfus Kayıt Öneğini bularak, kendiniz için ya da çocuğunuz için nüfus kayıt öneği çıkarabilirsiniz.

Tasdikli nüfus kayıt öneği

de e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet üzerinden çıkaracağınız nüfus kayıt öneklerinde Barkod bulunmaktadır. Bu barkoda belgenin doğruluğunu ve günceliğini kontrol etmektedir.

Vukuatlı nüfus kayıt öneği

de e-Devlet üzerinden çıkarılmaktadır.  Belgenin hangi kuruma ibraz edileceği seçildikten sonra belgeyi çıkartabilirsiniz.

Muhtarlıktan nüfus cüzdanı öneği

10 TL karşılığında çıkarılmaktadır. e-Devlet üzerinden bu işlemi ücretsiz gerçekleştirmektesiniz.

Son Güncelleme: 07.05.2021 22:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nüfus Cüzdanı SuretiNüfus Cüzdanı Sureti Nasıl Alınır?E-Devlet Nüfus Cüzdanı Sureti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kumar baskınında polisten kaçmak için tuvalete ve tezgah altına saklandılar
Kumar baskınında polisten kaçmak için tuvalete ve tezgah altına saklandılar
Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü
Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü
Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kilosu 10 bin liraya sığır eti! Kasap taleplere yetişemiyor..
Kilosu 10 bin liraya sığır eti! Kasap taleplere yetişemiyor..
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Özel hastane sağlık raporu ehliyet için geçerli olur mu?
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Özel hastane sağlık raporu ehliyet için geçerli olur mu?

Popüler Haberler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.