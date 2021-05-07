Nüfus cüzdanı sureti nedir? Nüfüs cüzdan suredi nasıl alınır?

Nüfus Cüzdanı öneği, e-Devlet üzerinden alınabilmektedir. Bu öneğin içerisinde kimlik bilgileriniz yer almaktadır.
e-Devlet nüfus kayıt öneği alma
e-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasına girilmelidir. Bu sayfadan birçok nüfus işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu
Buradan Nüfus Kayıt Öneğini bularak, kendiniz için ya da çocuğunuz için nüfus kayıt öneği çıkarabilirsiniz.
Tasdikli nüfus kayıt öneğide e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet üzerinden çıkaracağınız nüfus kayıt öneklerinde Barkod bulunmaktadır. Bu barkoda belgenin doğruluğunu ve günceliğini kontrol etmektedir.
Vukuatlı nüfus kayıt öneğide e-Devlet üzerinden çıkarılmaktadır. Belgenin hangi kuruma ibraz edileceği seçildikten sonra belgeyi çıkartabilirsiniz.
Muhtarlıktan nüfus cüzdanı öneği10 TL karşılığında çıkarılmaktadır. e-Devlet üzerinden bu işlemi ücretsiz gerçekleştirmektesiniz.
Son Güncelleme: 07.05.2021 22:25