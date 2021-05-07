Nüfus cüzdanı sureti nedir? Nüfüs cüzdan suredi nasıl alınır?

Nüfus Cüzdanı öneği, e-Devlet üzerinden alınabilmektedir. Bu öneğin içerisinde kimlik bilgileriniz yer almaktadır.

e-Devlet nüfus kayıt öneği alma

e-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasına girilmelidir. Bu sayfadan birçok nüfus işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Buradan Nüfus Kayıt Öneğini bularak, kendiniz için ya da çocuğunuz için nüfus kayıt öneği çıkarabilirsiniz.

Tasdikli nüfus kayıt öneği

Vukuatlı nüfus kayıt öneği

Muhtarlıktan nüfus cüzdanı öneği

de e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet üzerinden çıkaracağınız nüfus kayıt öneklerinde Barkod bulunmaktadır. Bu barkoda belgenin doğruluğunu ve günceliğini kontrol etmektedir.de e-Devlet üzerinden çıkarılmaktadır. Belgenin hangi kuruma ibraz edileceği seçildikten sonra belgeyi çıkartabilirsiniz.10 TL karşılığında çıkarılmaktadır. e-Devlet üzerinden bu işlemi ücretsiz gerçekleştirmektesiniz.