Nysa Antik Kentindeki Tarihi 'İbadet Yolu' Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor

Nysa Antik Kenti'nde Tarihi Kazılar Devam Ediyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yer alan Nysa Antik Kenti'nde, Pluto Kore Tapınağı'na giden tarihi 'ibadet yolu''nun gün yüzüne çıkarılması amacıyla kazı çalışmaları başladı. Bu önemli çalışma, antik kentin cadde-sokak sistemi ve kent planlaması hakkında özgün veriler sağlamayı hedefliyor.

Tarihi Geçmişi Yaklaşık 2300 Yıl

Aydın-Denizli kara yolunun üst kesiminde zeytin ağaçlarının arasında yer alan Nysa, yaklaşık 2300 yıllık geçmişi ile dikkat çekiyor. Nysa, Lidyalılar'dan Romalılara uzanan, pek çok medeniyetin izini barındırıyor. Hızla akan bir ırmak tarafından ikiye bölünmüş olan bu yerleşim, o dönemde çifte kent görünümünü sergiliyordu.

Prof. Dr. Öztaner'in Açıklamaları

Kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor. AA muhabirine açıklamada bulunan Öztaner, Nysa'da cadde ve sokak sistemi üzerindeki araştırmaların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi çerçevesinde batı yakasındaki ana caddeyi incelediklerini belirtti.

Kutsal Yolun İzleri Ortaya Çıkıyor

Öztaner, caddenin başlangıç noktasında kazılar yaptıklarını ifade ederek, "Burası çok hareketli bir caddeydi çünkü ibadet için Pluto Kore Tapınağı'na gidenler bu yolu kullanıyordu. Cadde boyunca 12 sondaj açtık ve burada çok farklı dönemleri gösteren dolgu toprak tabakaları bulduk." dedi.

Hellenistik dönemde inşa edilen ancak kalıntıları sınırlı olan tapınağın Nysa'nın yaklaşık 4 kilometre batısında yer aldığına değinerek, bu sene batı kısmında 100 metreye yakın ilerleme sağladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Öztaner, önümüzdeki yıllarda kazı çalışmalarını batıya doğru sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Ziyaretçiler için Antik Yaşantı

Prof. Dr. Öztaner, Nysa'nın cadde-sokak sisteminin keşfi ile ziyaretçilerin antik dönemdeki yaşantıyı deneyimlemelerini sağlayacaklarını belirtti. Bu hamlelerin, Nysa'nın tarihi ve kültürel mirasının daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyacağı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde, Pluto Kore Tapınağı'na giden tarihi "ibadet yolu"nun ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları başlatıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde, Pluto Kore Tapınağı'na giden tarihi "ibadet yolu"nun ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları başlatıldı.