O bakanlıktan beklenen haber geldi! 18 yaş üzeri herkese iş imkanı: O illerde yaşayanlara dolgun maaşlı iş!
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan üzerinden bakanlık bünyesinde boş olan yerlere alımlar yapılacağı bilgisi verildi. MSB tarafından yapılacak alım şartları nelerdir? Alım yapılacak iller ve ilan bilgileri detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.
ENGELLİ KONTENJANLARI
2 Kişi Elektronik Teknisyeni - İş İlanı No: 00007730560
1 Kişi Ambalajcı - İş İlanı No: 00007730637
1 Kişi Aşçı - İş İlanı No: 00007730675
1 Kişi Terzi - İş İlanı No: 00007730925
1 Kişi Marangoz - İş İlanı No: 00007730975
1 Kişi Büro Memuru (Genel)(Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)) - İş İlanı No: 00007731114
1 Kişi Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri - İş İlanı No: 00007731007
TMY KONTENJANLARI
- 2 Kişi Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri - İş İlanı No: 00007731161
- 1 Kişi Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı - İş İlanı No: 00007730941
- 7 Kişi Aşçı - İş İlanı No: 00007730818 ve 00007730800 ve 00007730103
- 1 Kişi Bahçıvan - İş İlanı No: 00007730501
ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER
Diyarbakır, Hatay, Niğde, Kocaeli, Muğla, Afyonkarahisar, Zonguldak, Erzincan.
BAŞVURU KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından yararlanabiliyor olmak
-Arşiv araştırmasında temiz çıkmak
-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuç almak
-Görevin yerine getirilmesine engel sağlık problemlerinin olmaması
-18-36 yaş aralığında olmak
-En az lise mezunu olmak
KURA AÇIKLAMASI
MSB Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA)
Kura Tarihi : 05.09.2023
Kura Saati: 10:00 - 11:00