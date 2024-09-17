O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ahmetpaşa Belediyesi KPSS'siz İşçi Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar



Ahmetpaşa Belediyesi, Afyonkarahisar ilinde sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilana göre, adaylar KPSS şartı aranmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Belediye bünyesinde çalışacak işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak görev yapacak. İşte başvuru şartları ve süreç hakkında detaylar:

KONTENJAN VE GÖREV TANIMI

Ahmetpaşa Belediyesi, farklı pozisyonlar için sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek olup, adaylar belirli şartlara uygun olmalıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için gerekli belgeler ve özel şartlar da açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşçi alımı için başvuruda bulunacak adayların bazı genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir. İşte Ahmetpaşa Belediyesi'nin işçi alımında aradığı başlıca şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Şartları:

Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımalıdır. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması yer alıyor. Sosyal Güvenlik Şartı:

Adaylar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamalıdır. Fiziksel ve Ruhsal Sağlık Durumu:

Başvuruda bulunacak adayların, görevini sürekli olarak yapmasına engel bir ruhsal ya da fiziksel sağlık sorunlarının olmaması gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adaylardan bu durumu belgelemeleri istenecektir. Askerlik Durumu:

Adaylar, askerlikle ilişiği olmamalıdır. Askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak kabul edilecektir. Ceza Durumu:

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak gerekmektedir. Ayrıca devlete karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar ve cinsel saldırı gibi ağır suçlardan hüküm giymemiş olma şartı aranıyor. İkamet Şartı:

Başvuru yapacak adayların Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR VE EĞİTİM KRİTERLERİ

Ahmetpaşa Belediyesi işçi alımı ilanında belirtilen bazı özel şartlar da bulunmaktadır. Başvuru yapacak adayların bu şartları karşılamaları zorunludur:

Eğitim Durumu:

Adayların en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir. Daha yüksek eğitim seviyesi başvuru şartları arasında yer almamaktadır. Mesleki Yeterlilik ve Sertifikalar:

Başvuru yapacak adaylardan seviye 3 düzeyinde Ekskavatör Operatörü MYK belgesine sahip olmaları istenmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) sertifikasına sahip olmak da başvuru şartları arasındadır. Vardiyalı Çalışmaya Uyum:

İşçi adaylarının 24 saat vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerekmektedir. Bu çalışma koşulunu kabul eden adayların başvuruları değerlendirilecektir. Ulaşım Sorunu Olmamak:

Adayların görev yerlerine ulaşım sorunu olmamalı, gerektiğinde vardiyalı sistemle çalışabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Ahmetpaşa Belediyesi tarafından yapılacak işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. İlanın İŞKUR’da yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Başvurular, İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak yapılacaktır. Başvurularını tamamlayan adaylar, noter kurası ile belirlenecektir.

İlanın detaylarına Resmi Gazete üzerinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru koşullarını dikkatlice inceleyerek uygun olduklarından emin olmalıdır. İlan edilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adayların doğru ve eksiksiz bilgi vermesi, başvuru sürecinde büyük önem taşımaktadır.

İşçi alımı başvurularında, özellikle sağlık koşulları ve mesleki yeterlilik belgeleri dikkatle incelenecek, bu kriterleri sağlamayan adayların başvuruları reddedilecektir.

SONUÇLAR VE İŞE BAŞLAMA SÜRECİ

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile işe alınacak adaylar belirlenecektir. Noter kurası sonrası atamaya hak kazanan adaylar, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra görevlerine başlayacaklardır. İşe başlayacak adaylar, iki aylık bir deneme sürecine tabi tutulacak ve bu süre zarfında performansları değerlendirilecektir. Başarısız olan adayların iş akitleri feshedilecektir.

Ahmetpaşa Belediyesi’nin işçi alımı ilanına başvuracak adayların tüm şartları dikkatle inceleyerek başvurularını tamamlaması önem arz etmektedir. İlanın tüm detaylarına İŞKUR’un internet sitesinden ulaşabilir, başvurularınızı hızlıca tamamlayabilirsiniz.