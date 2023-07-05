  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. O belediye Starbucks'a rakip oldu! Artık genç yaşlı herkes oraya akın edecek

O belediye Starbucks'a rakip oldu! Artık genç yaşlı herkes oraya akın edecek

Yayınlanma:
O belediye Starbucks'a rakip oldu! Artık genç yaşlı herkes oraya akın edecek
AK Partili bir belediye, son derece iddialı ve dikkat çekici bir çalışmaya imza attı, bu çalışma Starbucks'ın pabucunu dama attıracak nitelikte görünüyor. İşte ayrıntılar...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Balbucks' adında bir kahve dükkanı açtığını duyurdu. Bu adım, yerel bir belediyenin Starbucks gibi uluslararası bir zincire rakip olma hedefini taşıyor.

Belediyenin yaptığı sosyal medya duyurusuyla birlikte, Balbucks'ın hizmete girdiği ve kahve severlere daimi bir buluşma noktası olmayı hedeflediği belirtildi. Açılış töreninde Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.

BALBUCKS STARBUCKS'A RAKİP OLDU

balbucks

Balbucks ismi, Starbucks'a benzerliğiyle dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Belediyenin bu hamlesi, yerel bir kahve dükkanıyla uluslararası bir markaya rekabet etme amacını taşıyor ve yerel ekonomiye destek olmayı hedefliyor.

Bu girişim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel işletmeleri destekleme ve yerli markaların büyümesini teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Balbucks'ın açılışıyla birlikte, yerel halkın kahve buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri bir mekan sağlanmış ve yerel ekonomiye katkıda bulunulması hedefleniyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Dikkat duyduklarınızı mideniz kaldırmayabilir! 82 yaşındaki adamın hayatta kalma sırrı şaşkınlık verdi
Dikkat duyduklarınızı mideniz kaldırmayabilir! 82 yaşındaki adamın hayatta kalma sırrı şaşkınlık verdi
Otomobili bu renklerden biri olanlara kötü haber! İşte nedeni
Otomobili bu renklerden biri olanlara kötü haber! İşte nedeni
Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları bayram ettirecek!
Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları bayram ettirecek!
Onlarca il için alarm verildi! Temmuz ayı felaket ayı olacak: Meteoroloji duyurdu
Onlarca il için alarm verildi! Temmuz ayı felaket ayı olacak: Meteoroloji duyurdu
Şahinbey Caddesi'nde Patlama ve Yangın: Yaralı Var
Şahinbey Caddesi'nde Patlama ve Yangın: Yaralı Var
İstanbul'da yaşayanlara tarih verildi! Tedbirini almayan felaketi yaşayacak
İstanbul'da yaşayanlara tarih verildi! Tedbirini almayan felaketi yaşayacak
Araç muayenesi yaptıranlar dikkat! Bunu yapan parasını geri alabilecek
Araç muayenesi yaptıranlar dikkat! Bunu yapan parasını geri alabilecek