O emojiyi gönderen çiftçi hayatının hatasını yaptı! Tam 56 bin eurosu birden gitti

Kanadalı bir çiftçi, bir emoji'nin yanlış anlaşılması sonucu beklenmedik bir ödeme yapmak zorunda kaldı. Mahkeme kararıyla çiftçinin, başparmak yukarı işareti yaparak bağlayıcı bir sözleşme imzaladığı tespit edildi. CBC televizyonu tarafından ilk olarak bildirilen bu olayda, çiftçi daha sonra sözleşme gereği keten teslim etmek zorunda kaldı.



ÇİFTÇİ 82 BİN 200 KANADA DOLARI ÖDEME YAPTI





Çiftçi, sözleşmeyi yerine getirmediği için başlangıçta anlaşılan fiyat ile sonradan piyasa fiyatı arasındaki farkı ödemek zorunda kaldı, çünkü keten fiyatları artmıştı. South West Terminal şirketinin alıcısı, 2021 Mart ayında bir dizi çiftçiye kısa bir mesaj göndererek sonbaharda 86 ton keten almayı teklif etti ve kilogram başına 17 Kanada Doları fiyat belirledi.

Swift Current, Saskatchewan'daki çiftçiyle başarılı bir şekilde iletişim kuruldu ve alıcı telefonla sözleşme mesajı göndermeyi kabul etti. Çiftçi, dijital bir imza yapmadığını iddia ediyor, ancak "başparmak yukarı" sembolünü göndererek konuya daha sonraki bir tarihte kendini adayacağı sözünü verdiğini belirtiyor. Ancak sonbaharda teslimat yapılmadı ve fiyatlar yükseldi.

Mahkeme, alıcının yüksek fiyatlar nedeniyle zarar gördüğüne hükmetti. Kararda, 82.200 Kanada Doları'nın, belirlenen teslim tarihindeki Şubat ayı fiyatı ile Kasım ayı sonundaki piyasa fiyatı arasındaki farka denk geldiği hesaplandı. Yargıç, bu olayın alışılmadık bir imza şekli olduğunu savundu.

Bu olay, dijital iletişimdeki anlaşmazlıkların nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteren bir örnek olarak dikkat çekiyor. İletişimde kullanılan sembollerin ve ifadelerin anlaşılması ve karşılıklı anlaşmanın sağlanması konusunda daha fazla dikkat ve açıklık gerektiği vurgulanıyor.