O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Hayat koşulları vatandaşı temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bile zorluğa sokarken, vatandaş gerek kampanyaları gerekse de aktüel indirimlerini yakından takip ediyor. Hal bu iken senelerdir zincir marketlerin indirimleri de ilgi odağı oluyor. Her market belli bir günü kendine indirim günü olarak ilan ederken bu kapsamda çok takip edilen BİM’de indirim gününü Cuma günü olarak belirlemiş bulunuyor. Türkiye’nin en sevilen market zincirlerinden BİM, 22 Kasım 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu geçtiğimiz gün yayımlandı BİM 22 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğunda elektronik aletler dikkat çekeceğe benziyor. Özellikle soğuk kış günlerinde evlerinizi sıcak tutacak ürünler, katalogda öne çıkıyor. Teknolojik cihazlar ve bakım ürünleri ile dikkat çeken BİM’de işte bu Cuma indirimleri

BİM İLE KIŞA HAZIRLANAN

Kış mevsimi geldi çattı. Özellikle de evlerin ısınması konusunda doğalgaz ya da kömür sobasına alternatif arayan vatandaş, elektrikli soba fiyatlarını yakından takip ediyor. Öte yandan doğalgaz kullananlar da daha verimli ısı yöntemleri ve sunulan indirimleri takip ediyor.

Kış aylarında enerji tasarrufu sağlamak isteyenler için ideal bir seçenek sunan petek üstü ısı yönlendirici BİM mağazalarında adeta bedavadan biraz ucuza satılıyor. Sadece 259 TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunulan petek üstü ısı yönlendirici, kış aylarında ısınma maliyetlerini düşürüyor.

BİM 22 KASIM 2024 TEKNOLOJİK ÜRÜNLER İNDİRİMİ

BİM, teknolojik ürünleriyle de 22 Kasım’a damgasını vuracağa benziyor. Heifer Power X Şarjlı Süpürge, Senna ve Dijitsu markalı televizyonlar, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi ve Kumtel Dikey Isıtıcı gibi ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kumtel Dikey Isıtıcı 1795 TL fiyatı ile alıcıyı bekliyor. Özellikle televizyon severler için Senna ve Dijitsu markalı televizyonlardaki indirimler kaçırılmaması konusunda acele edilmesi gerekiyor.

BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 4.799,00 TL

Senna 55” Ultra HD Google TV (55SN9000U): 12.995,00 TL

Dijitsu 58” Ultra HD Google TV (DG22000): 14.995,00 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.499,00 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı: 1.795,00 TL

Dijitsu 32” HD Ready TV (D9800): 4.375,00 TL

Senna 32” HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.375,00 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı: 599,00 TL

Petek Üstü Isı Yönlendirici: 259,00 TL

Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı: 199,00 TL Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

Saç Şekillendirici 299 TL

El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Ayak Bakım Seti 249 TL

Manikür Pedikür Seti 199 TL

Tırnak Kurutucu 125 TL

Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

Led Işıklı Cımbız 79 TL