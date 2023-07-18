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O iki ilde termometreler resmen patladı! Sıcaklık rekoru kırıldı: 45,9 derecede vatandaşın başına gelmeyen kalmadı

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O iki ilde termometreler resmen patladı! Sıcaklık rekoru kırıldı: 45,9 derecede vatandaşın başına gelmeyen kalmadı
Türkiye'nin en sıcak bölgeleri belirlendi. Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'ya bağlı Köyceğiz ilçesinde termometreler 45,9 dereceleri gösterdi ve sıcaklık rekoru kırdı. Kavurucu sıcaklar hem tatilcileri hem de yerel halkı oldukça fazla rahatsız etti.

Türkiye bu yaz aşırı sıcakların etkisinden mustarip. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sürekli tekrarlanırken, ülkemizdeki en sıcak iki ilin belli olduğu öğrenildi. Antalya'nın Kaş ilçesiyle Muğla'ya bağlı Köyceğiz ilçesi termometrenin 45.9 santigrat dereceyi gösterdiği alanlar olarak belirlendi.

Sıcak hava dalgaları, insanları yüksek sıcaklıkların uyarıldığı bölgelerde zorluyor. Turistler, tatilciler ve yerel halk sıcaktan özellikle etkileniyor. Dün yapılan ölçümler, Antalya Kaş Çavdır Orman Sahası ile Köyceğiz'deki Zeytinlik Ekip Orman Deposu'nun 45.9 derece ile Türkiye'nin en sıcakyerleri olduğunu ortaya koydu.

O iki ilde termometreler resmen patladı! Sıcaklık rekoru kırıldı

"Şırnak'ın Cizre ilçesi üçüncü oldu"

Antalya ve Muğla'da 45.7 derecenin ardından Şırnak'ın Cizre ilçesi sıralamada üçüncü oldu.

Bu arada sıcaklıklar Antalya-Manavgat'ta 44.7 derece, Aksu ve Konyaaltı'nda da 44.3 derece ve şehir merkezinde 44.1 derece olarak kaydedildi. Kentte sıcaklığın önümüzdeki iki gün boyunca 40 dereceyi geçmesi bekleniyor.

Kavurucu sıcaklardan etkilenen bu eyaletlerde vatandaşların ve ziyaretçilerin önlem alması, güneşten korunması ve susuz kalmaması önemli. Sağlığınızı korumak için önlemler almanız yazı rahat geçirmenize yardımcı olabilir. Bu gibi sıcak hava dalgalarıyla mücadelede doğru bilgilerin ve güvenilir kaynakların bize yol göstereceğini unutmayın. Sağlığınızı korumak için Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen hava durumu tahminlerini ve uyarılarını takip edin.

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