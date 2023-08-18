O il resmen karanlığa bürünecek! Saatlerce karanlığa gömülecek olan bölgeler açıklandı

Cuma ve Cumartesi günleri Bolu ilinde planlanmış olan elektrik kesintisi konusunda Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), vatandaşları bilgilendirdi. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları amacıyla gerçekleştirilecektir ve toplamda üç gün boyunca etkisini gösterecektir. 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde, 4 Perşembe ve Cuma ile Cumartesi günlerinde olmak üzere toplamda 3 ilçe bu kesintilerden etkilenecektir. Kesinti bölgeleri ve saatleri, SEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden duyurulmuştur.

KESİNTİ YAPILACAK BÖLGELER

Yaklaşan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar netleşti. 17 Ağustos 2023 Perşembe günü, Karacaağaç Mahallesi, Yeniakçakavak Mahallesi ve Aşağıkınık Mahallesi de dahil olmak üzere toplam 20 mahallede önceden planlanmış bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiler, 18 Ağustos 2023 Cuma günü Seben, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde devam edecektir. Bu planlamaların ardından 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü ise Merkez ilçesinde Çamyayla ve Mesciler Mahallesi ile Mudurnu ilçesinde Sırçalı Mahallesi başta olmak üzere toplamda 5 mahallede daha planlı kesintiler gerçekleştirilecektir. Elektrik kesintileri, bölgedeki enerji dağıtım firması SEDAŞ'ın düzenlediği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında hayata geçirilecektir. SEDAŞ yetkilileri, kesinti programları hakkındaki tüm ayrıntıları vatandaşlarla paylaştı. Bu kesinti dönemlerinde gerekli önlemlerin alınarak mağduriyetlerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.