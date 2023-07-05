O ilçenin nüfusu 3 günde 4 katına çıktı! Türkiye buraya toplanmış gibi!

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tatilciler sahilde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile akın eden binlerce kişi, sıcak havanın ve denizin keyfini sürdü. Bazı tatilciler yüzerek serinlerken, bazıları da denizde kano yaparak eğlendi. Sahil bandında araç yoğunluğu da gözlendi.

Konyaaltı sahilindeki yoğunluk, tatilcilerin aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirmek için tercih ettikleri bir mekan haline geldi. Plajda güneşlenenler, denizde yüzenler ve kumsalda oyunlar oynayanlar, tatilin keyfini çıkaranların arasındaydı. Sahildeki kafe ve restoranlar da ziyaretçileri ağırlayarak serinletici içecekler ve lezzetli atıştırmalıklar sunuyordu. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, Konyaaltı sahilindeki canlılık ve neşe, tatilcilerin güzel anılarla dolu bir gün geçirmelerine olanak sağladı.

OTELLER YÜZDE YÜZ DOLULUĞA ULAŞTI







Aynı zamanda, Antalya'nın 49 bin 383 nüfuslu Kemer ilçesi de bayram tatilinde büyük bir yoğunluğa sahne oldu. İlçe, günde 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaparak nüfusunu dört kat artırdı. Oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, "124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde yüzde 100 doluluk oranına ulaştık" açıklamasında bulundu. Turistlerin çoğunlukla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan geldiği belirtildi. Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise olası olumsuzluklara karşı denetimler yaparak önlem aldı.

Antalya'daki plajlar, Kurban Bayramı tatili boyunca tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tatilciler, sıcak hava ve güneşin tadını çıkarmak için sahillere akın etti. Bu durum, tatil bölgelerinin canlanmasına ve turist sayısının artmasına yol açtı.