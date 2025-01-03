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O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ilgın Belediyesi, tarihi köy evleri ve geniş arsalar için açık ihale düzenliyor. Peşin veya taksitle alınabilecek gayrimenkuller mevcut.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 20:06
O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Konya'nın Ilgın İlçesinde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Konya'nın Ilgın ilçesi, belediye başkanının attığı sıra dışı adımla neredeyse tüm ülkenin ilgi odağı olmuş durumda. İlçe, mülkiyetinde bulunan tarihi bir köy evi ve geniş bir arsayı, piyasa değerinin çok altında bir bedelle satışa sunarak dikkatleri üzerine çekti. Bu hamle, yerel halk ve emlak sektörü arasında büyük yankı uyandırmakla kalmayıp, 51 taşınmazın düşük fiyatlarla ihaleye çıkarılacağı müjdesini de beraberinde getirdi.

İhaleye Çıkacak Gayrimenkuller

Satışa çıkarılan mülkler arasında en dikkat çekenleri ise Barakmuslu Mahallesi'ndeki avlulu kerpiç köy evi ile aynı mahallede bulunan geniş arsa oldu. Özellikle köy evi, tarihi dokusu ve geleneksel mimarisiyle öne çıkarken, arsa konut yapımına uygunluğuyla dikkat çekiyor.

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ilgın Belediyesi İhale Tarihleri

Ilgın Belediyesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na dayanarak, gayrimenkulleri açık artırma usulüyle satışa sunuyor. İhaleye katılmak isteyenler için ilk oturum 16 Ocak 2025, Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İlk oturumda katılımcı olmazsa, ikinci oturum 23 Ocak 2025, Perşembe günü aynı saatte yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler, gerekli evrakları belirtilen tarihten bir gün önce, yani 15 Ocak 2025 günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerektiğini unutmamalıdır.

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Düşük Fiyatlı Arsa Fırsatları

İhalede sunulacak gayrimenkuller arasında dikkat çeken fırsatlar mevcut. Örneğin, Barakmuslu Cad. No:44'te yer alan 812 metrekarelik arsa, 55.000 TL başlangıç fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca, Barakmuslu Mahallesi 121745 Sokak’ta yer alan 64 metrekarelik arsa ise sadece 15.000 TL’den satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, konut yapma hayali kuran vatandaşlar için son derece cazip.

Ödeme Seçenekleri: Peşin veya Taksitle

İhale sonuçlandığında, satın alınan gayrimenkullerin ödemesi peşin ya da %5 vade ile taksitli olarak yapılabiliyor. Böylece, bütçesi düşük vatandaşların da bu fırsattan faydalanmalarının önü açılmış oluyor.

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