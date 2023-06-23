O ilde herkesin telefonuna mesaj gönderildi! Dışarıya adım atmayın

Saros Körfezi'ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı bazı sahil köylerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Bu durumu fark eden belediye yetkilileri, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla acil bir SMS gönderdi. Gönderilen mesajda, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ve vatandaşlara mümkünse dışarıya çıkmamaları tavsiye edildi. Belediye, halkın güvenliğini sağlamak ve olası risklere karşı uyarıda bulunmak için bu önlemi aldı. İşte detaylar...





KEŞAN İLÇESİNE BAĞLI ERİKLİ, YAYLA VE DANİSMENT KÖYLERİNDE TAŞKIN

Keşan ilçesine bağlı Erikli, Yayla ve Danişment köylerinde meydana gelen su taşkınları ve yol kapanmaları nedeniyle yaşanan tehlikeler belediye tarafından önemle vurgulandı. İkinci SMS'te, şiddetli yağışların devam edeceği ve hayati tehlike yaratabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Belediye yetkilileri, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte ayrıntılar...





Aşırı yağışlar nedeniyle bölgede trafikte zorluklar yaşandığı ve sahil yolunun su altında kaldığı belirtildi. Belediye, vatandaşların güvenliklerini sağlamak ve olası risklerden korunmak için dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Haberde, halkın güvenliği ve can güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı ve yetkililerin olumsuz hava koşullarını yakından takip ettikleri ve gerekli önlemleri aldıkları bilgisi paylaşıldı.

Keşan ilçesine bağlı Erikli, Yayla ve Danişment köylerinde meydana gelen su taşkınları ve yol kapanmalarıyla birlikte ortaya çıkan tehlikeler, belediye tarafından büyük bir önemle vurgulandı. İkinci SMS mesajında ise, şiddetli yağışların devam edeceği ve hayati riskler oluşturabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Belediye yetkilileri, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bu tür doğal afetlerle mücadele etmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Erikli, Yayla ve Danişment köylerinde yaşanan su taşkınları ve yol kapanmaları, bölgedeki insanların güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu durumu gözlemleyen belediye yetkilileri, halkı bilgilendirmek ve korunmaları için acil bir SMS gönderdi. Mesajda, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlar, mümkünse dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiye edildi. Belediyenin amacı, halkın güvenliğini sağlamak ve olası risklerle başa çıkmak için erken uyarılarda bulunmaktır.