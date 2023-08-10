O ilde yasak başladı! 5 gün içinde bunu yapanlar 1295 TL ceza ödemek zorunda kalacak

Her gün git gide artan kavurucu sıcaklıklar sebebi ile hepimizin su tüketim ihtiyacı da arttı. Ama yaşanılan bu su kullanımının neticeleri kötü sonuçlar doğurmaya başladı. Birçok baraj suyunun seviyesi oldukça düştü. Su kullanımına O belediyeden ani bir karar geldi. Detaylar haberimizde…







5 GÜN YASAKLANDI: SU KULLANIMI İLE İLGİLİ YASAK VATANDAŞLARA DUYURULDU! UYMAYANLAR 1295 TL CEZA ÖDEYECEK

İçme suyunun kesintiye uğramaması için yasak getirildi. Karar kamuoyuna açıklandı. Sonuç olarak, 8-12 Ağustos tarihleri arasında 5 gün boyunca halı ve araba yıkama yasağı getirildi.

Diyarbakır belediyesi su tasarrufunu yasaklama kararı aldı. Karar bir basın açıklamasıyla duyuruldu. Sonuç olarak, 8-12 Ağustos (5 gün) il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos (3 gün) arasında 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasaklandı.

UYMAYANLAR CEZA ÖDEYECEK

DİSK'ten yapılan açıklamaya göre, büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre kurallara uymayanlara 1295 lira idari para cezası verecek.

DİSK Genel Müdürü Fırat Tutşi, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Diyarbakır’ımızda su tüketiminin arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz Dicle Barajı’ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz.”