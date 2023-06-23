O ilde yaşayanlar dikkat! Süresiz olarak yasaklandı: Valilik son dakika açıkladı

Denizli'de yaşayanların gündeminde yer alan karar duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklama üzerine baraj, göl ve sulama kanallarında yüzmek yasaklandı. Yasak hakkında tüm detaylar valilik tarafından paylaşıldı.





Denizli Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yaşanacak durumlara karşılık önceden önlem aldı. Göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesinin önüne geçildi. Boğulma vakalarının yaşanmaması ve can kayıpların olmaması için valilikten yasak kararı geldi.