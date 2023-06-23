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  3. O ilde yaşayanlar dikkat! Süresiz olarak yasaklandı: Valilik son dakika açıkladı

O ilde yaşayanlar dikkat! Süresiz olarak yasaklandı: Valilik son dakika açıkladı

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O ilde yaşayanlar dikkat! Süresiz olarak yasaklandı: Valilik son dakika açıkladı
O iller için duyurular yapılırken İl Valiliği tarafından süresiz olarak yasak geldi. İl genelinde tamamen yasaklandığı duyurusu yapıldı. Göl, baraj ve sulama kanallarında yüzmek isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

Denizli'de yaşayanların gündeminde yer alan karar duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklama üzerine baraj, göl ve sulama kanallarında yüzmek yasaklandı. Yasak hakkında tüm detaylar valilik tarafından paylaşıldı.

göllere girmek yasak

Denizli Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yaşanacak durumlara karşılık önceden önlem aldı. Göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesinin önüne geçildi. Boğulma vakalarının yaşanmaması ve can kayıpların olmaması için valilikten yasak kararı geldi.

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