O ilde yaşayanlara az önce duyuruldu! 26 Ağustos'a kadar bunu yapmak kesinlikle yasak

Önemli Duyuru: Yasaklama Kararı Alındı!

Bugün itibarıyla başlayan ve 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan yasaklama kararı, resmi yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda, belirtilen tarih ve saat aralığında belli başlı faaliyetlerin yasaklandığı vurgulandı. Yasaklama kararının ayrıntıları da açıklamada yer aldı, böylece vatandaşlar konunun hassasiyetini ve yasakların kapsamını daha iyi anlayabilirler. Yapılan açıklamada yasaklama kararının nedenleri ve halkın dikkat etmesi gereken hususlar da özetlendi. Yasaklama süresi boyunca hangi kurallara uyulması gerektiği de ayrıntılarıyla belirtildi, böylece toplumun bu süreci daha bilinçli bir şekilde geçirmesi amaçlandı.





Siirt Valiliği'nden Önemli Yasak Kararı!

Siirt Valiliği, toplumsal güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla önemli bir yasak kararı aldı. Yapılan basın duyurusu ile duyurulan karara göre, 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren başlayarak 26 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek olan bir yasak süreci başlatıldı. Bu süre boyunca il genelinde her türlü gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylem faaliyetlerine izin verilmeyecektir.

Valilik, aldığı bu yasak kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada, terör örgütlerinin son dönemde deprem felaketi bahanesiyle toplumsal gerilim oluşturmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğu ve özellikle basın yayın ve sosyal medya platformlarını kullanarak halkı sokağa çağırdığına dikkat çekildi. Bu tür provokatif eylemlerin kamu düzenini bozma amacı taşıdığı ve toplumsal huzuru tehlikeye attığı belirtilerek, bu tehlikenin önüne geçmek amacıyla yasak kararı alındığı ifade edildi.

Valilik yetkilileri, halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için alınan bu kararın geçici olduğunu ve süresi boyunca vatandaşların kurallara uymalarının önemini vurguladı. Yasak süresince vatandaşların güvenlik güçlerine yardımcı olmaları ve provokatif faaliyetlere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Bu önlem, kamu düzenini koruma ve vatandaşların güvenliğini sağlama amacı taşıyor.

Valilikten Önemli Duyuru: Yasak Kararı Alındı!

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonları ve ülkemizdeki terör eylemleri sonrası güvenlik tedbirleri artırıldı. Siirt Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici olabilecek şiddet içerikli eylemlerin ve provokatif gösterilerin engellenmesi amacıyla önemli bir yasak kararı alındığı duyuruldu.

Valilik açıklamasına göre, terör örgütleri elemanları veya sempatizanları tarafından gerçekleştirilebilecek olası eylem ve etkinliklerin kamu düzeni, güvenliği, milli güvenlik ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atabileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 26 Ağustos 2023 tarihine kadar toplam 15 gün boyunca il genelinde her türlü açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, etkinlik, eylem ve diğer benzeri faaliyetler yasaklanmıştır.

Ayrıca, yasağa uymayanların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem göreceği belirtildi. Valilik yetkilileri, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan bu kararın önemini vurgulayarak, vatandaşların duyarlılık göstermesini ve yasaklara riayet etmesini beklediklerini ifade etti.