O ilde yaşayanlara felaket uyarısı! Tehlike günden güne büyüyor: Önlem almayan yandı

Meteorolog Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Giresun yakınlarında başlayan yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'e de yayılarak yoğunluğunun artacağını söyledi. Ökten, bu bölgelerde şiddetli yağış beklendiğinin altını çizerek, halkı tedbirli olmaya çağırdı.

ÖNLEM ALMAYAN YANDI..





Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında Giresun'da başlayan yağışların etkisinin Trabzon ve Rize'nin yanı sıra Artvin gibi bölgelere de yayılarak şiddetli yağışlara sebep olacağını ifade etti. Yağış miktarının artacağını açıklayan Ökten, halkın ve ilgili makamların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Uzman isim kamu güvenliği ve afetlere karşı önlemler konusunda uyarılar yaparken hava tahminleri durumunun yeniden güncellenmesi gerektiğini söyledi. Giresun'da başlayan yağışların şiddetinin artarak Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olacağını ve kıyı kesimleri etkileyeceğini anlatan Ökten, bu bölgelerde sel ve heyelan riskini artırabileceği kaydetti.