O ilde yılan istilası başladı! Vatandaşlar panik halinde: Her yerden çıkıyorlar

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı ve ülkemizde de bu vakalara bir yenisi eklendi. Şoke edici görüntülerle birlikte bir ilimiz neredeyse yılan yuvasına döndü. Dev yılan yuvalarının görüntüleri görenleri dehşete düşürüyor. Vatandaşlar ise bu istilaya isyan etmeye başladı ve acil durum ilan edilerek uyarılar yapıldı. Bu ilimizde büyük bir yılan istilası başlamış durumda!



YILAN İSTİLASI BAŞLADI





Yaz aylarıyla beraber yılanlar doğaya çıkarak zaman zaman insanların yaşam alanlarına da girebiliyor. Gelen son görüntüler ise tüyler ürpertici nitelikte. Bahsedilen ilimiz adeta yılan yuvasına dönmüş durumda! Devasa yılan yuvaları görüldüğünde ise insanın küçük dilini yutması kaçınılmaz oluyor. Vatandaşlar bu istilayı durdurmak için isyan etti ve uzmanlar acil durum uyarısında bulundu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesi'ndeki boş arazide yılanlar ve kurbağalar bir arada yaşıyor. Yılanların sayısının artması ise vatandaşları tedirgin ediyor. Su birikintilerinin olduğu bölge, yılanların tercih ettiği bir yer haline gelmiş durumda ve vatandaşlar isyan etmekten kendini alamıyor. Su birikintileri ve doğal yaşamın bozulması, bu istilanın büyümesine sebep oluyor.

Bölgede yaşayan bir vatandaş, derede birçok hayvanın yoğun ses çıkardığını ve rahatsız olduğunu dile getirdi. Pis su birikintilerinin olduğu bölgenin her yaz aynı duruma geldiğini ifade etti. Aynı zamanda bu durumun etrafında oyun oynayan çocuklar için de risk oluşturduğunu belirtti. Yetkililerin dereden temizlik yapmasını ve güvenliği sağlamasını talep etti.

Nuray Özer adlı vatandaş ise su kaynakları nedeniyle yılanların bölgede yaşadığını ve buna bağlı olarak endişe duyduklarını ifade etti. Aynı zamanda çevresi açık olan ıslah edilmemiş alanlara düşme korkusu yaşadıklarını belirtti. Yılan gözlemleri olduğunu ve komşularının da aynı şeyi söylediğini aktardı. Bu durumun hemen durdurulması ve bölgenin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililere yardım çağrısında bulunan Özer, bölgenin temizlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti. Vatandaşların güvenliğinin tehlike altında olduğunu ve bu konuya bir an önce el atılması gerektiğini söyledi.

Bu tehlikeli yılan istilasıyla mücadele etmek için acil önlemlerin alınması ve doğal yaşamın korunması büyük bir önem taşıyor. Vatandaşların güvende hissetmesi için yetkililerin derhal harekete geçmesi gerekiyor.