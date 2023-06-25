O iller için alarm verildi! Sakın dışarı çıkayın: 18.00'e kadar kıyamet yaşanacak

Gece saatlerinde Meteoroloji tarafından yapılan duyuruyla birlikte, bazı bölgelerde yoğun yağışların beklenmesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Özellikle Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlar, halkın dikkatini çekti.

Bu meteorolojik durum, söz konusu illerde yaşayan insanlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Şiddetli yağışların getirebileceği olumsuz etkiler, yerel halkın tedbirli olmasını gerektiriyor. Özellikle sel, su baskını ve toprak kayması gibi risklerin artabileceği belirtiliyor.

Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerindeki bu şiddetli yağışlar, altyapıda olumsuz etkilere yol açabilir. Yolların ulaşıma kapanması, elektrik kesintileri, tarım alanlarında zararlar ve ev ve işyerlerinde su baskınları gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

KUVVETLİ RÜZGARLAR ETKİLİ OLACAK





Ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir. Yağışların özellikle bu akşam saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

Ayrıca, hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilmiştir. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışların beklendiği bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması ve dikkatli olunması önemle hatırlatılmaktadır.