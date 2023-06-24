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O illerde yasak kalktı! 2 yıldır bu karar bekleniyordu: Az önce duyuruldu

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O illerde yasak kalktı! 2 yıldır bu karar bekleniyordu: Az önce duyuruldu
Muğla ve Antalya'da müzik yasağı tamamen kalkarken, İzmir'de ise saat ileriye alındı. Müzik yasağına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama yapıldı ve kararın detayları belirlendi.

Muğla, İzmir ve Antalya'da müzikle ilgili düzenlemeler yapıldı. İzmir ve Antalya'da müzik yasağı tamamen kaldırılırken, Muğla'da ise yasağın sona erdiği duyuruldu. Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle alınan müzik yasağı kararının artık geçerli olmadığını açıkladı. Bu karar, özellikle Muğla'daki esnaf ve turistler tarafından yasağın devam etmesine tepki gösterilmiştir. Yeni düzenlemelerle birlikte, İzmir'deki açık eğlence mekanlarında müzik yayınları saat 00.00'a kadar sınırlı hale getirilmişken, kapalı eğlence mekanlarında ise bu saat 04.00'e kadar uzatılmıştır.
yasak

Antalya'da ise Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayan müzik yayınlarına ilişkin kısıtlama, 21 Haziran itibarıyla sona ermiştir. Bu yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi, ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içinde gerçekleştirilecek ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve mağduriyetlere yol açılmaması amaçlanmaktadır.

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