O illerde yaşayanlara yaz zehir olacak! Temmuz ortasında sağanak yağış geliyor

Havalar ısınmaya başlamışken bu iller için yağış uyarıları peş peşe gelmeye başladı. Yağışlara karşı önleminizi alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLLERE YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre ülke geneli parçalı bulutlu olacak. Öğle saatleri itibariyle Doğu Akdeniz bölgesi Toroslar kesimi, Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya il güneyi, Bursa il doğusu, Eskişehir, Bilecik, Kütahya il çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genel olarak kuzeyden esecek. Bölgelere ve illere göre hava durumu tahminleri şu şekilde;

MARMARA BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren Bilecik il çevresi ve Sakarya il güneyi ve Bursa il doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

-Bursa 33 derece, parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Edirne 35 derece ve az bulutlu olacak.

-İstanbul 31 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Kocaeli 33 derece ve az bulutlu olacak.

EGE BÖLGESİ

Bölge geneli açık ve Kütahya il çevreleri öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Afyonkarahisar 32 derece ve az bulutlu olacak.

-Denizli 39 derece ve az bulutlu olacak.

-İzmir 32 derece ve az bulutlu olacak.

-Muğla 35 derece ve az bulutlu olacak.





AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve açık, öğle saatleri itibariyle Doğu Akdeniz bölgesi Toroslar kesimi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Adana 34 derece ve az bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Antalya 30 derece ve az bulutlu olacak.

-Isparta 34 derece ve az bulutlu olacak.

-Mersin 32 derece ve az bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren Eskişehir il çevresi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Ankara 33 derece ve az bulutlu olacak.

-Eskişehir 35 derece ve az bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Kayseri 34 derece ve az bulutlu olacak.

-Konya 35 derece ve az bulutlu olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve öğle saatleri itibariyle Bolu il çevresi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Bolu 31 derece ve çok bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Kastamonu 32 derece ve az bulutlu olacak.

-Sinop 29 derece ve az bulutlu olacak.

-Zonguldak 27 derece ve az bulutlu olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge geneli az bulutlu olacak.

-Rize 19 derece, 28 derece ve az bulutlu olacak.

-Samsun 20 derece, 29 derece ve az bulutlu olacak.

-Tokat 16 derece, 32 derece ve az bulutlu olacak.

-Trabzon 20 derece, 27 derece ve az bulutlu olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatleri itibariyle Kars, Ardahan ve Erzurum il çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Erzurum 23 derece ve çok bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Iğdır 32 derece ve az bulutlu olacak.

-Malatya 35 derece ve az bulutlu olacak.

-Van 27 derece ve az bulutlu olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve açık olacak.

-Diyarbakır 41 derece ve az bulutlu olacak.

-Gaziantep 40 derece ve az bulutlu olacak.

-Mardin 38 derece ve az bulutlu olacak.

-Şanlıurfa 41 derece ve az bulutlu olacak.