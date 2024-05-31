O illere ceviz büyüklüğünde yağacak! Önlemini almayanlar yandı

MGM on beş il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yaz aylarında kışı yaşadığımız son günlerde etkili olan yağmur ve dolu birçok ilde ciddi hasarlara neden oldu. Bu durum üzerine meteorolojide vatandaşlara uyarılar yapıldı. Detaylar haberimizde…







DOLU YAĞIŞI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ! METEOROLOJİ UYARMIŞTI, 15 KENTE SARI ALARM

Hava Durumu tahmini! Birçok ilçeye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Hava durumu verilerine göre yağmurun 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 03.00'e kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün 21 ilde, yarın ise 15 ilde sarı uyarı yapıldı. Öte yandan Ankara Hükümeti'nden bir uyarı geldi. Hava durumu uyarıları aşağıdadır. Meteoroloji 3 Bölge Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün Eskişehir ve ilçelerinde sağanak yağış ortaya çıktı. Yağış birçok yerde günlük hayatı olumsuz etkilerken, Çifteler ilçesinde düşen ceviz büyüklüğünde dolu da görenleri şaşkına çevirdi. Yağmur çevredeki vatandaşlara zorluk çıkararak maddi hasara yol açtı. Yağmur sonrası vatandaşların topladığı ceviz büyüklüğündeki dolular cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Paylaşılan hava durumu verilerine göre 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 03.00'e kadar yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

KARS

Kars'a ceviz büyüklüğüne dolu yağdı. Kentte etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşları zor durumda bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu, araç sahiplerini sıkıntıya soktu.

Öğleden sonra kentte etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Ani dolu yağışı zorluğa neden olunca araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar, araçlarını halı, battaniye gibi malzemelerle kapladı.

Dolu, çevreyi hızla beyazlattı ve birçok ekili alana zarar verdi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sağanak yağışa dönüştü.

KEŞAN

Sıcaklığın 19 derece olduğu Keşan'da sabah saatlerinde dolu yağışı görülmeye başladı. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler hareket etmekte zorlandı. Ana yollarda trafik zaman zaman aksadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve yürüyüş yollarının girişlerine sığındı. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ilçe merkezi ve birçok köyü beyaza boyadı.

İlçede sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı ilçe merkezi, çok sayıda köy ve Köse Dağı'nı beyaza boyadı. Doluya hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle kendilerini korumaya çalışırken, diğerleri iş yerlerine sığındı.

İZMİR

Meteorolog, bugün İzmir’de havanın kısa bir süre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu. Sağanak yağış saat 11.00 sıralarında kent merkezinde etkili oldu. Gaziemir ilçesinde de aynı anda yağmurla karışık dolu da gözlendi. Dolu yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü.

BALIKESİR

Balıkesir Edremit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekerken, belediye yetkilileri ve itfaiye ekipleri kapatılan kapıları açmak için çalışma başlattı. Yağış nedeniyle yollar kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı. Trafik ekipleri önemli noktalarda önlem alarak trafiğin sorunsuz geçmesini sağladı. Yağmura hazırlıklı olmayan vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı alanlara ve tente altlarına sığındı.

Yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ'DE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU: ÇOK FELAKET

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 7 ilde sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklığın 22 derece olarak ölçüldüğü Kocaeli'de bugün öğle saatlerinde yağmur başladı. Kentin bazı bölgelerinde ani sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uyarıyı dikkate alan vatandaşlar şemsiyelerle kendilerini korumaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için tente altına sığındı. Hatta bazı vatandaşlar yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı. Kocaeli'nin turistik bölgesi Kandıra'da dolu yağdı. Bir bölge sakini dolu fırtınasını görüntüleyerek şöyle dedi: "Çok felaket." ifadelerini kullandı.

Yağmurun akşama kadar süreceği tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI GELDİ

Ankara yetkilileri, meteoroloji kurumunun uyarısının ardından vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu. Açıklamada, halkın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

21 KENTTE SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce

YARIN 15 KENTTE SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce