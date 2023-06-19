O illere felaket gelecek! Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel kuvvetli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yaşam
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