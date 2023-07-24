O tarihe kadar banka hesabındaki parayı çekmeyenler yandı! Tüm birikiminiz başkasına devredilebilir

Banka hesaplarının zaman aşımına uğramaması için son uyarılar yapılmaya başlandı. Paranızdan olabilirsiniz! Başvuru tarihi yaklaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HESAPLARLA İLGİLİ SON UYARILAR

Ziraat Bankası müşterilerine zaman aşımına uğrayacak hesaplarla ilgili son uyarıları yapmaya başladı. Müşterilerin 15 Eylül tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuru yapılmayan hesaplar içinde olan paralarla birlikte TMSF'ye devredilecek. Ziraat Bankası yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;





'5411 sayılı Bankacılık Kanunu 62. madde kapsamında mevduat, katılım fonu, emanet, alacaklardan hak sahibinin son talebi, işlemi ya da yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 sene içinde aranmayanlar zaman aşımına uğrar.' Şubat ayından itibaren geçerli olması beklenen karar yaşanan deprem felaketi sebebiyle 15 Eylül tarihine ertelendi. Ziraat Bankası bahsi geçen hesapların listesini resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Müşterilerin şubeye kimlikleriyle giderek zaman aşımına uğrayacak hesaplarıyla ilgili başvuru oluşturmaları gerekiyor. Eğer müşteri herhangi bir işlem yapmazsa bahsi geçen hesap içinde bulunan paralarla birlikte TMSF'ye devrediliyor.