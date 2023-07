O tarihler arasında sakın evden çıkmayın! Uzman isim uyardı: 12 gün rekor kırılacak

İnsanlar yüksek sıcaklıklar dolayısıyla evden çıkamayacak hale geldi. Peki havaların bu kadar sıcak olma sebebi ne? Uzmanlar neler söylüyor.

HAVA SICAKLIKLARI KAVURUYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma Türkiye'yi de vurdu. Geçtiğimiz Salı günü küresel ortalama sıcaklık 17.18 olarak ölçüldü. Bu sıcaklıların altında yatan en önemli sebep kömür,, petrol ve doğalgaz olarak belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurnaz açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'La Nina hava olayı geçtiğimiz Nisan ayı bitmeye başladı. Şu an onun tam tersi olan El Nino yaşanıyor. La Nina olayının gerileyici etkileri bittikten sonra havalar birden ısınmaya başladı. 4 Temmuz günü yaşanan 17.18 sıcaklıkla birlikte insanlar görebilecekleri en sıcak günü gördü. Hepimiz Temmuz ayı başlarının en sıcak günler olmadığını biliyoruz. Ağustos ayı başı var daha. Bir de bu sıcaklıkların üstüne El Nino eklenecek. Bu sebeple Ağustos ayı ortalarına kadar her gün rekor sıcaklıklar gelebilir. Bir gün sıcak, diğer gün az sıcak olabilir. Bu sene 10-12 tane daha rekor sıcaklı bekliyorum.





Bu sene tüm dünyanın en sıcak senesi olacak. 17-18 derece şu an normal. 16.6 gibi bir şeydi. Şu an normalin bayağı üstündeyiz. Meteorolojik olarak bakıldığı zaman bu kadar üstünde olması büyük bir şey. Halk olarak baktığımız zaman yarım derece desek bile ortalamalar üstünde olması iyi bir şey değil. Ülkede muhtemelen rekor kıracağız. 49.1 sıcaklık görmüştük. 50 derece üstü de çok rahat gelebilir. Şu an Pakistan, Çin, Hindistan, Moğolistan aşırı sıcak ve Meksika'da insanlar ölüyor. Biz daha en kötü kısımları yaşamamış olabiliriz. Genç bile olsanız da 40 dereceyi gördüğünüz zaman bana bir şey olmaz demeyin. Klima şansınız varsa yoksa vantilatörlü bir ortamda oturun. Bu sıcaklıklar zarar veriyor, özellikle bebek ve yaşlıların serinletilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz senelerde Paris'te bu sene de Hindistan, Meksika'da can kayıpları gençler değil yaşlılar. Gençler de kendilerine çok güvenmesinler ama yaşlılar daha çok etkileniyor. Küresel ısınmanın önüne geçilebilir ama eskiye dönmek artık mümkün değil. Daha kötü olması engellenebilir. Birkaç yüzyıl sonra şu an bir şeyler yaparsak sıcaklıklar düşer ama bugün dursak bile sıcaklıklar artacak. Kömür, petrol, doğalgazdan vazgeçmemiz gerekiyor. Tek çare bu.'