O Üniversite KPSS'siz Personeli Alacak - Tam Zamanlı ve Yüksek Maaşlı İş Fırsatı

ÇOMÜ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK - KPSS ŞARTI YOK - YÜKSEK MAAŞ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete’de 2 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan ilana göre, üniversite farklı pozisyonlarda toplam 2 personel istihdam edecek. Başvuru şartları, süreci ve detayları haberimizde.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin personel alımı ilanı kapsamında adaylardan aranan şartlar ve başvuru süreci şu şekildedir:





Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin personel alımı Yapılacak Kadrolar:

1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Web),

2. Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin personel alımı Başvuru Şartları:

1. Başvuru yapacak adayların en az dört yıllık eğitimi veren üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2. KPSS puanı ile başvuru yapacak adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir. KPSS puanı ile başvuru yapmayan adayların değerlendirmelerinde ise puanları 70 olarak kabul edilecektir.

3. Başvuracak adayların genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin personel alımı Başvuru Süreci:

- Başvurular 2 Şubat 2024 tarihinde başlamış olup en geç 16 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecektir.

- Başvurular sadece online olarak BURADAKİadres üzerinden yapılacaktır.