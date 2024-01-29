O üniversiteden iş arayanlara mülakatsız ve KPSS 55 puanla iş fırsatı! Büro ve destek personeli alım ilanı yayımlandı

BTU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI! BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ NELER?

Bursa Teknik Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı için ilanını yayınladı. Üniversite, farklı alanlarda çalıştırmak üzere 4 kişilik kadro açtı. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları taşımaları ve belirlenen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekiyor. İşin Olsa ekibi olarak, BTU sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.







BTU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bursa Teknik Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı için 1 büro personeli ve 3 destek personeli olmak üzere toplam 4 kişilik kadro açtı. Üniversite, büro personeli için lisans mezunu, destek personeli için ise lise mezunu adayları arıyor.

BTU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bursa Teknik Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adaylardan bazı şartları talep ediyor. Bu şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

2022 yılında yapılan KPSS’den Lise için P94, Lisans için P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak

BTU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Bursa Teknik Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı için başvuruları 29 Ocak - 12 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların, üniversitenin resmi internet sitesinde (https://www.btu.edu.tr/) yer alan başvuru formunu doldurarak ve istenen belgeleri ekleyerek online olarak başvurmaları gerekiyor. Başvurular, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve en yüksek puana sahip olan adaylar asil, diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilecek. Başvuru sonuçları, üniversitenin internet sitesinden duyurulacak.

BTU sözleşmeli personel alımı için mülakat yapılacak mı? Hayır, BTU sözleşmeli personel alımı için herhangi bir mülakat yapılmayacak. Başvurular, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek.



BTU sözleşmeli personel alımı için başvuru ücreti alınacak mı? Hayır, BTU sözleşmeli personel alımı için başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular, üniversitenin internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılacak.

BTU sözleşmeli personel alımı için başvuru yaparken hangi belgeler istenecek? BTU sözleşmeli personel alımı için başvuru yaparken, başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, engelli adaylar için engelli sağlık kurulu raporu istenecek.

BTU sözleşmeli personel alımı için başvuru yaptıktan sonra ne yapmalıyım? BTU sözleşmeli personel alımı için başvuru yaptıktan sonra, başvuru sonuçlarını takip etmelisiniz. Başvuru sonuçları, üniversitenin internet sitesinden duyurulacak. Asil olarak ilan edilen adayların, belirlenen tarihlerde üniversiteye gelerek sözleşme imzalamaları gerekecek. Yedek olarak ilan edilen adayların ise, asil adaylardan boş kalan kadrolar için üniversite tarafından aranmaları beklemeleri gerekecek.