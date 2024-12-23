Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Doğalgaz Faturalarıyla Mücadelede Yeni Destek!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, doğalgaz faturalarının arttığı ve dar gelirli vatandaşların zorlandığı günler de başlamış oldu. Hükümet ve belediyeler tarafından sunulan ısınma destekleri sayesinde, vatandaşların bu yükleri hafifletilmeye çalışılıyor. Bunun yanı sıra, bankaların da sağladığı fatura destekleri büyük ilgi görüyor.

Akbank’ın Fırsatları

Akbank, kış aylarının zorlu geçeceğini öngörerek müşterilerine umut vadeden bir kampanya başlattı. 17-29 Aralık tarihleri arasında, doğalgaz faturalarınızı otomatik ödeme talimatıyla ödeyerek toplam 2.000 TL’ye kadar geri ödeme şansı kazanabilirsiniz!

Akbank’ın sağladığı kampanya çerçevesinde, yeni bir doğalgaz faturası otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda ilk ay 500 TL’lik bir nakit iade sunulacak. Banka tarafından yapılan açıklamada, ''Otomatik ödeme talimatınız sayesinde aylık 500 TL, toplamda 3 ay boyunca 1.500 TL’ye varan nakit iade kazanma fırsatı sizi bekliyor'' ifadeleri dikkat çekti.

Kampanyadan Yararlanma Yolları

Kampanyadan yararlanmak için kayıt zorunluluğu bulunuyor. Mobil uygulama, internet bankacılığı veya SMS ile kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Mobil uygulamasına girerek kolayca doğalgaz faturası otomatik ödeme talimatı oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, otomatik ödemelerinizi takip eden ayın ilk günü 500 TL’ye kadar iade yapılacak. Fatura tutarı 500 TL’nin altında kalırsa, iade miktarı ödediğiniz tutar kadar olacaktır. Banka tarafından yapılan duyuruda, son üç ay içinde iptal edilmiş bir talimatın yeniden verilmesi durumunda iadelerin geçerli olmayacağı belirtildi. Bu kampanya, vadesiz TL hesapları veya kredi kartı sahibi olan Akbank müşterileri için geçerlidir.

Akbanklılar, ödemelerine 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak ve Ocak ile Şubat ayları için iadeleri 1 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde alacaklar.