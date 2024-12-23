DOLAR
35,21 -0,03%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.977,06 -0,29%
BITCOIN
3.378.259,43 -0,44%

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Akbank, doğalgaz faturaları için 3 ay boyunca toplamda 1.500 TL destek sunuyor. Detaylar haberde!

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:55
Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Doğalgaz Faturalarıyla Mücadelede Yeni Destek!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, doğalgaz faturalarının arttığı ve dar gelirli vatandaşların zorlandığı günler de başlamış oldu. Hükümet ve belediyeler tarafından sunulan ısınma destekleri sayesinde, vatandaşların bu yükleri hafifletilmeye çalışılıyor. Bunun yanı sıra, bankaların da sağladığı fatura destekleri büyük ilgi görüyor.

Akbank’ın Fırsatları

Akbank, kış aylarının zorlu geçeceğini öngörerek müşterilerine umut vadeden bir kampanya başlattı. 17-29 Aralık tarihleri arasında, doğalgaz faturalarınızı otomatik ödeme talimatıyla ödeyerek toplam 2.000 TL’ye kadar geri ödeme şansı kazanabilirsiniz!

Akbank’ın sağladığı kampanya çerçevesinde, yeni bir doğalgaz faturası otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda ilk ay 500 TL’lik bir nakit iade sunulacak. Banka tarafından yapılan açıklamada, ''Otomatik ödeme talimatınız sayesinde aylık 500 TL, toplamda 3 ay boyunca 1.500 TL’ye varan nakit iade kazanma fırsatı sizi bekliyor'' ifadeleri dikkat çekti.

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Kampanyadan Yararlanma Yolları

Kampanyadan yararlanmak için kayıt zorunluluğu bulunuyor. Mobil uygulama, internet bankacılığı veya SMS ile kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Mobil uygulamasına girerek kolayca doğalgaz faturası otomatik ödeme talimatı oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, otomatik ödemelerinizi takip eden ayın ilk günü 500 TL’ye kadar iade yapılacak. Fatura tutarı 500 TL’nin altında kalırsa, iade miktarı ödediğiniz tutar kadar olacaktır. Banka tarafından yapılan duyuruda, son üç ay içinde iptal edilmiş bir talimatın yeniden verilmesi durumunda iadelerin geçerli olmayacağı belirtildi. Bu kampanya, vadesiz TL hesapları veya kredi kartı sahibi olan Akbank müşterileri için geçerlidir.

Akbanklılar, ödemelerine 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak ve Ocak ile Şubat ayları için iadeleri 1 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde alacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor
2
Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak
3
Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!
4
TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!
5
Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş üçgenine dikkat! Uykuları kaçıracak haberi verdi
6
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
7
Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek