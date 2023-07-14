Öğrenci ve tam biletlere yüzde 43 zam geldi! O ilde yaşayanlara kötü haber verildi

Şehir içi ulaşım maliyetleri artmaya devam ediyor. Birçok ilde ulaşım artarken bu şehirde şehir içi trafik yüzde 43 arttı. Normal vatandaşlar ve öğrenciler için bilet fiyatları değişebilir.

TAM VE ÖĞRENCİ DOLMUŞ FİYATI ZAMLANDI





Antep'te 6.95 TL olan yerli dolmuş ücreti, 9.80 TL'ye çıktı. Giriş ücreti 5TL'dir. Yürüyüşü yeterli bulmayan minibüs şoförleri ek zammın yapılması yönünde bir talepte bulunacak.

Antep'te yerli dolmuş fiyatları yükseldi. Yarından (6 Temmuz) itibaren yürürlüğe girecek olan oran artışına göre 6,95 TL'den yürütülen bilet fiyatları yüzde 41 oranında artırılarak 9,80 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci bilet fiyatları ise bu kapsamda 3,5 TL'den 5 TL'ye çıkmış oldu.