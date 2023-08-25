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Okulların açılmasına sayılı günler kala herkes ŞOK'a koşacak: Bütün okul ihtiyaçları burada

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Okulların açılmasına sayılı günler kala herkes ŞOK'a koşacak: Bütün okul ihtiyaçları burada
ŞOK Market yaptığı indirimlerle sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Okul ihtiyaçlarınızı uygun fiyata karşılayabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde market fiyatlarının giderek artması vatandaşı mağdur ederken ŞOK Market müjdeyi verdi. Öğrenciler bütün ihtiyaçlarını bu marketten karşılayabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET OKUL İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAK

ŞOK Market her hafta elektronikten gıdaya birçok farklı kategoride indirimli ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. Bu hafta marketlerde bütün okul ihtiyaçlarınız uygun fiyata satılacak! ŞOK Market indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;

şok market okul ihtiyaçlarınızı karşılayabilir

-Epson Ecotank L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4.599 TL

-Ayaklı Yazı Tahtası 399 TL

-Harry Potter Kart Oyunu 79,95 TL

-GoKidy Oyun Hamuru 4'lü 39,95 TL

-Oyun Hamuru 10'lu 79,95 TL

-Sürpriz Yumurta Dinazorlar 24,95 TL

-Paket Oyun Hamuru Seti 29,95 TL

-Kinetik Kum 8'li 79,95 TL

-Palyaço Balon Seti 49,95 TL

-Sevimli Hayvanlar Balon Seti 19,95 TL

-Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL

-Asonic Siyah Tws Kulaklık 199 TL

-Everest Sm-804 Kablosuz Kulaklık 79,95 TL

-Lisanslı Anaokulu Çantası 99,95 TL

-Paraşüt Kumaş Çanta 299 TL

-Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 199 TL

-Laptop Çantası 219 TL

-Sırt Çantası 499 TL

-Metal 2 Katlı Kamyon Kalem Kutu 119 TL

-Kırtasiye Set 129 TL

-Renkli Kalemlik 39,95 TL

-Renkli Sırt Çantası 199 TL

-Çelik Matara 500 ml 129 TL

-Pipetli Çelik Matara 500 ml 149 TL

-Isıya Dayanıklı PC Geyik Çocuk Matara 550 ml 79,95 TL

-Çocuk Matarası 450 ml 99 TL

-Çocuk Matarası 650 ml 129 TL

Yaşam
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