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Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama! O ilçe yerle bir olacak: Tek tek açıkladı

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Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama! O ilçe yerle bir olacak: Tek tek açıkladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Serhat Durmuş, gündemde olan büyük İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. İşte Kaya'nın o kritik açıklamaları... Serhat Durmuş, uzmanlık alanı olan jeofizik açısından İstanbul'da beklenen büyük depreme dikkat çekti. Önemli uyarılar ve bilgilendirmelerde bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ayşe Kaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, beklenen büyük İstanbul depremi için çeşitli tarihler ve büyüklükler üzerinde farklı görüşler sunsa da, hepsi bu depremin yakın bir gelecekte gerçekleşme ihtimaline dikkat çekiyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ayşe Kaya ise İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle Bakırköy ilçesindeki binaların büyük risk altında olduğunu belirtti. Bakırköy'de bulunan toplam bina sayısının yüzde 84'ünün eski tip binalardan oluştuğunu ve bu binaların büyük çoğunluğunun betonerme olduğunu ifade etti. Ayrıca ilçenin zemininin jeofiziksel olarak orta altı kötü olduğunu da vurguladı.
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Kaya, depremden en çok etkilenebilecek ilçeler arasında Bakırköy'ün öne çıktığını belirtti. Bakırköy'de bulunan Yeşilköy, Şenlikköy, Zuhuratbaba, Basınköy ve Kartaltepe mahallelerinin diğer mahallelere göre daha fazla etkilenebileceğini ifade etti. Vatandaşlara deprem analizi yaptırarak binalarını kontrol etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Uzmanlar, İstanbul'da beklenen büyük depreme karşı önlemlerin alınması, yapı stokunun güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İstanbul'da deprem riskinin bilincinde olmak ve gereken tedbirleri almak büyük önem taşıyor.

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