Olası İstanbul depreminde bu ilçeler yerlebir olacak! İlçe ilçe açıklandı

İstanbul'un olası bir depremde hangi ilçelerin en çok zarar göreceği konusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan rapor açıklandı. Rapora göre, İstanbul depreminin en yoğun etkileyeceği ilçeler arasında Adalar, Bakırköy, Üsküdar ve Esenyurt yer alıyor.

Türkiye, daha önce 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketiyle sarsılmış ve deprem gerçeği bir kez daha vurgulanmıştı. Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depreme karşı uyarılar devam ederken, AFAD tarafından hazırlanan rapor, İstanbul'daki olası bir depremin etkilerini gözler önüne serdi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporunda ise Esenler, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Fatih, Tuzla ve Beylikdüzü gibi ilçelerin daha fazla hasar alabileceği belirtilmişti. İBB'nin açıklamalarıyla AFAD raporu birbirini destekler nitelikte. Ayrıca İBB raporunda, Avcılar'da 7 bin 39, Zeytinburnu'nda 5 bin 334, Küçükçekmece'de 12 bin 244 yapının ağır hasar alabileceği ifade ediliyor.

AFAD tarafından hazırlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'na (İRAP) göre ise olası büyük bir depremde İstanbul'un yüksek risk altında olduğu belirtiliyor. Ancak özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Zeytinburnu, Üsküdar ve Sultanbeyli ilçelerinin ve çevresindeki mahallelerin en fazla etkileneceği belirtiliyor. Bu durumun temel nedenleri olarak, söz konusu ilçelerin faya yakınlığı, zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması, yapıların taşıyıcı sistem özelliklerinin yetersizliği gibi faktörler gösteriliyor.

Esenyurt ise yüksek ve yoğun yapılaşma, artan nüfus ve göçmen yoğunluğu ile depremden etkilenme riskinin yüksek olduğu bir ilçe olarak öne çıkıyor. Adalar ilçesi ise fay hattına yakınlık ve eski yapı stoğu nedeniyle yüksek risk taşımasına rağmen, nüfusun azlığı, deniz ulaşımının açıklığı ve trafik problemi olmaması gibi faktörlerle dikkat çekiyor.





Diğer yandan Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar gibi kalabalık ve yoğun nüfusa sahip ilçelerin kapanması muhtemel yollar nedeniyle müdahale sürecinde zorluk yaşayabileceği ifade ediliyor. Aynı şekilde Silivri ve Tuzla ilçeleri de aktif fay hattına yakınlıkları, alüviyon kalınlığı ve sıvılaşmaya müsait zemin koşulları nedeniyle depremden yoğun şekilde etkilenebilecek ilçeler olarak göze çarpıyor.

Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu ilçelerinin tamamının etkilenebileceği öngörülüyor. Bu ilçelerdeki yoğun hastane ve okul varlığı, eski yapı stoğu gibi faktörler riski artırıyor. Beylikdüzü ve Ataşehir ilçeleri ise yüksek nüfus yoğunluğu ve yüksek katlı yeni konutların fazla olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinin heyelan bölgelerinde bulunmaları, çökmelerin yaşanabileceği bir riski de beraberinde getiriyor.

AFAD'ın raporu ve İBB'nin değerlendirmesi, İstanbul'da olası bir depremin potansiyel etkilerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor ve kentsel planlamada deprem risklerinin göz önünde bulundurulması gerekliliğini bir kez daha vurguluyor.

AFAD'ın raporu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değerlendirmesi, İstanbul'un olası bir depremde maruz kalabileceği riskleri belirlemiş ve özellikle Adalar, Bakırköy, Üsküdar, Esenyurt gibi ilçelerin büyük ölçüde etkilenebileceğini ortaya koymuştur. Bu raporlar, deprem riskinin ciddiyetini bir kez daha vurgularken, şehir planlamasında ve alınacak acil önlemlerde bu ilçelerin özel bir dikkat gerektirdiğini göstermektedir. İstanbul'un deprem hazırlıkları ve risk azaltma stratejileri, gelecekteki olası felaketlerin etkilerini en aza indirmek için büyük önem taşımaktadır.