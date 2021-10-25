Ölüdeniz’de Ukraynalı kadın paraşütçü denize çakıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü tatil beldesi Ölüdeniz’de Hava Oyunları Festivali heyecanı yaşanıyordu. Festivalde büyük bir kaza yaşandı. Bilindiği gibi Ölüdeniz’de bulunan 1700 rakımlı Babadağ’ın zirvesinden paraşütle atlanıyor.
Festivalde atlayış yapan Ukraynalı kadın paraşütçü denize düştü. Metrelerce yüksekteyken paraşütü kapanan kadın paraşütçü şans eseri denize düştü. Metrelerce yükseklikten deniz düşen kadın paraşütçü Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Denizden çıkarılan kadın paraşütçünün bilincinin açık olduğu öğrenildi. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde facianın önüne geçilmiş oldu.
Son Güncelleme: 25.10.2021 15:04