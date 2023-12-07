Ön lisans, lisans mezunlarına fırsat! İstanbul'daki o belediye zabıta memuru alıyor: Başvuru tarihine dikkat...

İş arayan adaylar ilanları yakından takip ederken Kadıköy Belediyesi yeni ilanlarını yayımladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BELEDİYEDEN MEMUR ALIMI

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan son duyuruya göre belediye bünyesine 9. dereceli ön lisans mezunu 5 Zabıta Memuru, 7. dereceli lisans mezunu 10 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, herhangi bir suç hükmü olmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması ve herhangi bir suç hükmü olmaması şartlarını taşıması gerekiyor. Aynı zamanda adayların 2022 KPSS puanının en az 70 olması ve erkeklerin en az 1.67 cm, kadınların en az 1.60 cm boyunda olması,





en az B sınıfı sürücü belgesi olması, sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması şartları da aranıyor. Başvurular 7 Aralık tarihine kadar Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Numara 2 Kadıköy İstanbul adresine şahsen giderek yapılabilecek. Başvuru sırasında adayların kimlik kartı aslı ya da fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgesi aslı ya da onaylı mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, yabancı okul mezunlarının denklik belgesi, görevini yapmaya engel sağlık problemi olmadığı beyanı, 4 tane biyometrik fotoğraf, erkek adayların askerlik belgesi, sürücü belgesi aslı ya da noter onaylı örneği, kadroyla ilgili başvuru dilekçesinin sunulması gerekiyor.