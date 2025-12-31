Onikişubat Belediyesi 60 Araçla Karla Mücadelede Sahada

Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte gece saatlerinden itibaren tüm ekipleriyle sahaya indi. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kış tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yaşamın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına 7/24 görev başında olduğunu açıkladı.

Ekiplerin koordinasyonu ve çalışma alanları

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve diğer saha personelinin özverili gayretiyle yürütülen çalışmalarda özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve kırsal mahallelerde yoğun mesai harcandığı belirtildi.

Ekiplerin, yolların açık tutulması ve buzlanmanın önlenmesi amacıyla kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttüklerine dikkat çekildi.

Ekip ve araç sayısı

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre sahada görev alan ekip ve ekipmanlar şunlar:

Toplam 60 araç ve 150 kişilik personel.

11 JCB, 2 greyder, 2 loder, 2 tuz kamyonu, 6 damperli tuzlama aracı başta olmak üzere araçların gece boyunca görev aldığı kaydedildi.

Kritik noktalarda anlık müdahalelerle ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasının hedeflendiği; olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

Onikişubat Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı tüm ekip ve ekipmanların hazır durumda olduğunu belirterek, vatandaşların güvenli ulaşımı için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Belediye ayrıca, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve ekiplerin çalışmalarına kolaylık sağlanması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

