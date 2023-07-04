Onlarca il için alarm verildi! Temmuz ayı felaket ayı olacak: Meteoroloji duyurdu

MGM'nin yaptığı açıklamaya göre, yarın öğlen 12.00'de hava durumu değişmeye başlayacak. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile bazı diğer illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yarın öğlen 12.00'de başlayacak olan bir hava durumu değişikliği ülkenin çeşitli bölgelerinde felakete yol açabilir. MGM'nin yaptığı duyuruya göre, yaz mevsiminin ortasında ülkemizin birçok bölgesinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, özellikle iç bölgelerde yoğunlaşacak ve yerel olarak şiddetli yağışlara sebep olabileceği belirtiliyor. Halkın, ani sel, su baskını ve toprak kayması gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sürekli takip ve bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

MGM'nin açıklamasına göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve bazı iller lokal sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanak yağışlarla etkilenecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava bekleyebilir.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, ancak batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu bölgeler ve Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinde lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Ege Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık bir hava beklentisi var. İç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bölgeler oluşabilir ve Kütahya, Afyonkarahisar gibi bölgelerde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.





Akdeniz Bölgesi'nde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava görülecek. Ancak Toroslar Mevkii'nde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğleden sonra başlayabilir.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde lokal sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde ise yer yer çok bulutlu bölgeler oluşabilir ve bu akşam saatlerinden itibaren lokal sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir. Ancak kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bölgeler oluşabilir. Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerinde bölgesel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık bir hava görülecek.

MGM'nin yaptığı bu açıklama, yarın öğlen saatlerinden itibaren ülkemizin çeşitli bölgelerinde beklenen hava durumu değişikliğiyle ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Vatandaşların dikkatli olması ve gereken önlemleri alması önem arz ediyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaz mevsimi boyunca ülkemizin çeşitli bölgelerinde sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Bu durum, Temmuz ayı itibarıyla özellikle iç bölgelerde etkili olacak ve yerel olarak şiddetli yağışlara neden olabileceği belirtildi.

MGM'nin yapılan analizlerine göre, kuzey, iç ve batı kesimlerimizde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii başta olmak üzere bazı bölgelerde lokal sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, ani sel, su baskını ve toprak kayması gibi felaketlere neden olabilecek potansiyele sahip olabilir.

MGM, hava durumu ve iklim değişikliklerini yakından takip ederek sürekli olarak güncellemeler yapmaktadır. Bu bilgilere dayanarak yetkililer, halkı bilgilendirme ve gerekli önlemleri alma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip etmeli, gerekli tedbirleri alarak güvende kalmalıdır.

